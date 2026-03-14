Jandarma Buzlu Gölette Türk Bayrağı Açtı - Son Dakika
Jandarma Buzlu Gölette Türk Bayrağı Açtı

14.03.2026 21:01
Erzurum'da SAK Timi, -10°C'de buzlu gölete dalış eğitimi yaptı ve Türk bayrağı açtı.

ERZURUM İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, 28 santimetre kalınlığındaki buzu testereyle keserek girdikleri gölde Türk bayrağı açtı.

Erzurum il Jandarma Komutanlığı SAK Timi, profesyonel yetkinliklerini artırmak ve zorlu iklim koşullarına adaptasyonunu sağlamak maksadıyla, buz altı dalış eğitimi gerçekleştirdi. Palandöken ilçesindeki 2100 metre rakımlı Teke Deresi Gölet'ine giden SAK Timi -10 derece hava sıcaklığında 28 santimetre kalınlığındaki buz tabakasını motorlu testereyle kesti. 6 jandarma personelinin katıldığı eğitimde suya giren SAK Timi gölde Türk bayrağı açtı.

Erzurum'un zorlu coğrafi ve iklim şartlarında sürdürülen bu eğitimlerle SAK Timleri, arama, kurtarma ve delil tespiti görevlerine yönelik güçlendiriliyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Jandarma Buzlu Gölette Türk Bayrağı Açtı - Son Dakika

Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı: 16 kişi hastanelik oldu Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı: 16 kişi hastanelik oldu
Lig sonuncusu Karagümrük’ten Fenerbahçe’ye karşı ’’Oley’’ ve ’’3-3-3’’ tezahüratı Lig sonuncusu Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye karşı ''Oley'' ve ''3-3-3'' tezahüratı
ABD ordusu ’hayalet’ uçaklarının görüntülerini paylaştı ABD ordusu 'hayalet' uçaklarının görüntülerini paylaştı
Kediyi darbedip apartmandan dışarı attı Kediyi darbedip apartmandan dışarı attı
ABD, Mücteba Hamaney’in başına ödül koydu ABD, Mücteba Hamaney'in başına ödül koydu
Fenerbahçeli yıldız takım arkadaşlarını beklemeden stadı terk etti Fenerbahçeli yıldız takım arkadaşlarını beklemeden stadı terk etti

19:56
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe’den Tedesco kararı
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'den Tedesco kararı
19:49
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat’ın öldüğü TIR’ın görüntüleri ortaya çıktı
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat'ın öldüğü TIR'ın görüntüleri ortaya çıktı
19:45
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
18:58
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:54
Zelenski’den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
Zelenski'den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
17:46
İran, Tel Aviv’i çok başlıklı füzelerle vurdu Yaralılar var
İran, Tel Aviv'i çok başlıklı füzelerle vurdu! Yaralılar var
SON DAKİKA: Jandarma Buzlu Gölette Türk Bayrağı Açtı - Son Dakika
