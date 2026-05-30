Jandarma Dron ile Kaybolan Hayvanları Buldu

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde kaybolan 17 küçükbaş hayvanı, jandarma ekipleri dron yardımıyla buldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kırsal Bilgili Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Çaka, Meydankapı Jandarma Karakol Komutanlığı'na başvurarak, arazide otlattığı 17 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu ve tüm aramalarına rağmen bulamadığını bildirdi.

Jandarma Suç Araştırma Timi dron yardımıyla arazide yaptıkları aramada kaybolan hayvanların yerini belirledi.

Küçükbaş hayvanlar, jandarma tarafından sahibine teslim edildi.