Jandarma Genel Komutanlığı 185. yıl dönümü kutlamaları kapsamında şiir yarışması düzenleniyor

Güncel

Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 185. yıl dönümü kutlamaları kapsamında "Kanun Ordusu Jandarma 185 Yaşında" temalı şiir yarışması düzenlendiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi veya özel tüm ortaokul ve lise öğrencileri yarışmaya katılabilecek.

Katılım ücretsiz ve gönüllülük esasına dayanacak, her öğrenci en fazla bir şiirle yarışmaya katılabilecek.

Değerlendirme sonucunda, Türkiye geneli ortaokul kategorisinden ilk 3 ve lise kategorisinden ilk 3 eser seçilerek toplam 6 öğrenciye, öğrenim gördükleri okullara ve bu öğrencilerin danışman öğretmenlerine ödüller verilecek.

Son başvuru tarihi 24 Nisan olan yarışmada dereceye giren eserler "http://jandarma.gov.tr" adresinden ve Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesaplarından ilan edilecek.