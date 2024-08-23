Jandarma Genel Komutanlığı'na yeni atama yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Jandarma Genel Komutanlığı'na yeni atama yapıldı

Jandarma Genel Komutanlığı\'na yeni atama yapıldı

Jandarma Genel Komutanlığı'na atanan Orgeneral Ali Çardakçı, görevi Orgeneral Arif Çetin'den devraldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da devir teslim törenine katıldı.

23.08.2024 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

JANDARMA Genel Komutanlığı'na atanan Orgeneral Ali Çardakçı, düzenlen devir teslim töreni ile görevi Orgeneral Arif Çetin'den devraldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre; Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin emekli olurken, yerine Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı atandı. Orgeneral Çardakçı, bugün Jandarma Genel Komutanlığı'nda düzenlenen törenle görevi Orgeneral Çetin'den devraldı. Törende İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yer aldı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "44 yıldır şanlı üniformayı giyen, teröre karşı Türkiye'nin dört bir yanında mücadele veren, 15 Temmuz darbe girişiminde milletinin yanında darbecilere karşı duran, Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Sayın Arif Çetin'e emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Jandarma Genel Komutanlığı'na atanan Orgeneral Sayın Ali Çardakçı'ya bu kutsal görevde başarılar diliyorum. 185 yıllık dev çınarımız olan Jandarma Teşkilatımız dün olduğu gibi bugün de ve ilelebet hainlerle, terörle, suç ve suçlularla mücadelesini sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Arif Çetin, Orgeneral, Jandarma, Jandarma, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma Genel Komutanlığı'na yeni atama yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 01:42:27. #1.13#
SON DAKİKA: Jandarma Genel Komutanlığı'na yeni atama yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement