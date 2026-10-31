Jandarma, Kırıkkale Bahşılı'da 6 bin 953 sentetik hap ele geçirdi, 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Jandarma, Kırıkkale Bahşılı'da 6 bin 953 sentetik hap ele geçirdi, 4 zanlı tutuklandı

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Jandarma, Kırıkkale Bahşılı\'da 6 bin 953 sentetik hap ele geçirdi, 4 zanlı tutuklandı
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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 bin 953 sentetik uyuşturucu hap ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 bin 953 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Bahşılı ilçesinde düzenlenen operasyonda, H.K. (29), E.K. (36), O.K. (26) ve B.K'nin (27) ev ve üst aramalarında 6 bin 953 sentetik uyuşturucu hap ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları??????? hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Kırıkkale3. SayfaJandarmaBahşılıGüncelSon Dakika

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