Bitlis Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam'a veda ziyaretinde bulundu.
Tuğgeneral Tombul, Başkan Şam'ı makamında ziyaret etti.
Şam, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tombul'a ilçeye sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Tombul da ilçe halkının misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Jandarma Komutanı Tombul, Başkan Şam'a Veda Ziyareti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?