Jandarma Trafik Haftası\'nda Eğitim Düzenledi

Jandarma Genel Komutanlığınca, Karayolu Trafik Haftası kapsamında yetişkinlere ve çocuklara yönelik uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Jandarma Genel Komutanlığınca Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla Ankara'daki bir alışveriş merkezinin önünde etkinlik düzenlendi.

Çok sayıda çocuk ve yetişkinin katıldığı etkinlikte, emniyet kemeri simülasyon aracı ve mobil trafik eğitim tırı ile uygulamalı eğitimler yapıldı. Jandarmaya bağlı birimlerin tanıtıldığı etkinlikte vatandaşlar, jandarmanın farklı birimlerinin sahada kullandığı ekipmanları yakından tanıma fırsatı buldu.

Kurulan stantlarda jandarmanın envanterindeki yerli ve milli cihazların da tanıtımı yapıldı.

Trafik standında ise sürücülere el broşürü ve kampanya içerikleri dağıtıldı, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

"Trafik güvenliği eğitimi veriyoruz"

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkan Vekili Jandarma Albay Ahmet Çetiner, etkinlikte trafik birimlerinin faaliyetlerine yer verdiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Etkinlikte, çocuklarımıza yönelik hazırladığımız eğitim materyallerimizi çocuklarımızla paylaşıyoruz. Yine havadan denetimler icra ettiğimiz cayrokopterimizi tanıtıyoruz. Emniyet kemeri simülasyon aracımızda emniyet kemerinin önemini uygulamalı olarak anlatıyoruz. Onun haricinde dorsesi iki yana açılarak 20 kişilik bir sınıfa dönüşen mobil trafik eğitim tırımız var. Burada çocuklarımıza trafik kurallarını önce teorik olarak anlatıyoruz. Sonrasında dışarıda küçük araçlarla yaklaşık 10 metreye 15 metrelik bir platform üzerinde uygulamalı olarak trafik güvenliği eğitimi veriyoruz."

Amaçlarının hem Trafik Haftası'nı kutlamak hem de trafiğe yönelik farkındalığı artırmak olduğunu vurgulayan Çetiner, yapılan etkinliğe vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu söyledi.