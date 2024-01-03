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Samsun'da Silah Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Jandarma Uzman Çavuşun Acı Haberi Adana'ya Ulaştı - Son Dakika
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Samsun'da Silah Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Jandarma Uzman Çavuşun Acı Haberi Adana'ya Ulaştı

Samsun'da tabancasını temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Kerim Yalçın'ın acı haberi, Adana'nın Ceyhan ilçesindeki baba evine ulaştı. Yalçın'ın baba evine Türk bayrakları asılırken, komşuları ve yakınları taziye için eve akın etti. Hayatını kaybeden uzman çavuşun yarın Ceyhan'da son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

Samsun\'da Silah Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Jandarma Uzman Çavuşun Acı Haberi Adana\'ya Ulaştı
03.01.2024 - 20:46,
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SAMSUN'da tabancasını temizlediği sırada silahın kazara ateş alması sonucu vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Kerim Yalçın'ın (27) acı haberi, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesindeki baba evine ulaştı.

Samsun Kavak Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Kerim Yalçın, beylik tabancasını temizlediği sırada silahın kazara ateş alması sonucu vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Yalçın'ın, acı haberi Ceyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde oturan anne Aynur Yalçın ve baba Ekrem Yalçın'a askeri heyet tarafından verildi. Yalçın'ın baba evine Türk bayrakları asılırken, komşuları ve yakınları taziye için eve akın etti. Hayatını kaybeden uzman çavuşun yarın Ceyhan'da son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Samsun'da Silah Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Jandarma Uzman Çavuşun Acı Haberi Adana'ya Ulaştı - Son Dakika
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