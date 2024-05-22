Jandarma, yaşlı çiftçiye yulaf biçerken yardım etti

Güncel

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma personeli, köyde devriye gezerken yaşlı çiftçinin yulaf biçtiğini görünce durup yardım etti.

Devriye görevi için Balçıkhisar köyüne giden jandarma ekibindekiler, tarlasında hayvanları için yetiştirdiği yulafı tırpanla biçen Ömer Seral'ın zorlandığını gördü.

Jandarma Uzman Çavuş Caner Karakaya, komutanından izin alarak çiftçinin yanına gitti. Karakaya, tırpanla yulafları biçerek Seral'a yardımcı oldu.

Seral, jandarmaya teşekkür ederek, "Tarlama ot biçmeye gelmiştim, çok yorulmuştum. Jandarmamız gördü. Elimden tırpanı aldı, tarlamı biçiverdi. Jandarmamızdan, devletimizden, milletimizden Allah razı olsun." dedi.