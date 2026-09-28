Jandarma Zorkun Yaylası\'ndaki evde 2 kilo 800 gram esrar buldu, 3 şüpheli tutuklandı

Jandarma Zorkun Yaylası'ndaki evde 2 kilo 800 gram esrar buldu, 3 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'de Zorkun Yaylası'ndaki bir evde jandarmanın aramasında 2 kilo 800 gram esrar bulundu. Evdeki 4 şüpheli gözaltına alındı; adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Osmaniye'de yayla evinde 2 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine Zorkun Yaylası'ndaki bir ikamette arama yaptı.
Adreste 2 kilo 800 gram esrar bulan ekipler, evdeki 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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