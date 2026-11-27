Çin, Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyü" diye adlandırdığı ihtilaflı adacıkların çevresindeki sulara giren Japon balıkçı teknesini uzaklaştırdığını bildirdi.

Çin Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, balıkçı teknesinin adaların kara sularına izinsiz girdiği, bu sebeple kanunlara uygun kontrol tedbirlerinin uygulandığı belirtildi.

Diaoyü ve bağlantılı adaların "Çin toprağı" olduğu savunulan açıklamada, Japon tarafına buradaki "ihlal ve provokasyonlarına son verme" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Çin Sahil Güvenliğinin, Çin'in ulusal egemenliğini, güvenliğini, denizlerdeki haklarını ve çıkarlarını korumak için kara suları içinde kanun koruma operasyonlarını sürdüreceği vurgulandı.

İki ülke arasında gerginlik

Bölgede dün iki ülke sahil güvenlik birimleri arasında gerginlik yaşanmıştı.

Japonya Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, Çin Sahil Güvenliğine ait iki geminin, adacıklar çevresinde seyreden bir Japon balıkçı gemisine yaklaşmaya çalıştığı, Japon sahil güvenlik birimlerinin Çin gemilerini "Japonya kara sularını" terk etmeleri için uyardığı belirtilmişti.

Tokyo yönetimi, Çin Sahil Güvenliğinin eylemlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini öne sürmüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Japon gemilerinin "Çin kara sularına" yasa dışı girdiğini ve provokatif hareketlerde bulunduğunu, bu nedenle Çin Sahil Güvenliğinin gerekli kontrol tedbirlerini aldığını savunmuştu.

Japonya'nın eylemlerinin Çin'in egemenliğini ihlal ettiğini ve adacıklar çevresindeki durumun istikrarsızlaşmasına yol açtığını ifade eden Sözcü Guo, Tokyo yönetimini protesto ettiklerini bildirmişti.

Doğu Çin Denizi anlaşmazlığı

Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyü" diye isimlendirdiği adacıkları hem Tokyo hem de Pekin yönetimleri, tarihsel egemenlik alanı olarak görüyor.

5 ada ile 3 kayalıktan oluşan ada grubu, Çin'in doğu kıyısına 330 kilometre, Tayvan'a 170 kilometre ve Japonya'nın Ryukyu Adaları'na 410 kilometre mesafede yer alıyor.

En büyüğü 4,3 kilometrekare genişliğinde olan, yerleşime imkan vermeyen kayalık kaplı adacıklar üzerindeki anlaşmazlık uzun yıllardır devam ediyor.