Japon Çocuğa Bıçaklı Saldırı Şoku - Son Dakika
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Japon Çocuğa Bıçaklı Saldırı Şoku

Çin'de Japon vatandaşı 10 yaşındaki çocuk, okul yolunda bıçaklı saldırıda öldürüldü.

20.09.2024 20:22
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Çin'in Şıncın şehrinde 10 yaşındaki Japon vatandaşı çocuğun okul yolunda bıçaklı saldırı sonucu ölmesinin ardından Japonya, saldırının sebebinin açıklığa kavuşturulmasını talep etti.

Japon ajansı Kyodo'nun haberine göre, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi, cinayetle ilgili bilgi almak üzere Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Veydong ile görüştü.

Bakan Yardımcısı Sun, 44 yaşındaki saldırganın cinayeti neden işlediğine dair açıklama yapmazken, şüphelinin suç geçmişi bulunduğunu ancak saldırının "münferit vaka" olduğunu belirtti.

Babasının Japon, annesinin Çin vatandaşı olduğu bildirilen 10 yaşındaki çocuk, 18 Eylül sabahı Şıncın şehrindeki Japon İlkokulu'na giderken yolda bıçaklı saldırıya uğramıştı. Yaralanan öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken saldırgan olay yerinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Şıncın medyasında yer alan haberlerde, soyadının "Cong" olduğu ifade edilen şüphelinin, polis ifadesinde çocuğa bıçakla saldırdığını itiraf ederken, soruşturmacıların failin cinayeti tek başına işlediğini düşündüğü aktarıldı.

Şüphelinin geçmişte telekomünikasyon şebekesine sabotaj ve kamu düzenini bozmak suçlarından sabıkası olduğu kaydedildi.

Güvenlik tedbirlerinin artırılması talebi

Japon Büyükelçi Kanasugi, olayın yaşandığı Şıncın Belediye Başkan Yardımcısı Luo Huanghao ile de bir araya gelerek Japon vatandaşlarının can güvenliğinin sağlanması için daha sıkı tedbirlerin alınmasını istedi.

Şıncın'daki Japon Okulu'na ve cinayetin işlendiği caddeye ilave güvenlik kameraları yerleştirildi.

Çin'de 26 Haziran'da Ciangsu eyaletinin Sucou şehrinde yaşanan benzer bir vakada, okul servisi bekleyen Japon vatandaşı anne ve çocuğu bir kişinin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Saldırıyı engellemeye çalışan Çinli kadın vücuduna aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetmişti.

"Mukden Vakası"nın yıl dönümüne denk geldi

Saldırının, Japonya'nın 1931'de Çin'in Mançurya bölgesini işgalini başlatan "Mukden Vakası"nın yıl dönümünü olan 18 Eylül'e denk gelmesi, "nefret suçu" şüphesini artırıyor.

Söz konusu olayda Japon İmparatorluk ordusu, bir Japon şirketinin Çin'in Mançurya bölgesinde işlettiği demir yoluna sahte bombalı sabotaj düzenleyerek bunu, bölgenin işgali için bahane olarak kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japon Çocuğa Bıçaklı Saldırı Şoku - Son Dakika

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