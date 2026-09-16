Japonya, Bangsamoro'daki ilk parlamento seçimini 'tarihi adım' olarak niteledi - Son Dakika
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Japonya, Bangsamoro'daki ilk parlamento seçimini 'tarihi adım' olarak niteledi

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Japonya hükümeti, Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde (BARMM) özerklik sonrası ilk kez düzenlenen parlamento seçimlerini memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru seçimi 'tarihi bir adım' olarak nitelerken, Japonya'dan 15 kişilik gözlemci heyeti bölgeye gönderilmişti.

Japonya hükümeti, Filipinler'in Müslüman Mindanao'da bulunan Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde (BARMM) düzenlenen ilk parlamento seçimlerini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru, düzenlediği basın toplantısında, BARMM'de özerklik sonrası ilk kez düzenlenen seçimi "tarihi bir adım" olarak niteledi.

Seçimleri memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Kihara, Japon hükümetinin Mindanao bölgesindeki barış sürecini 30 yılı aşkın süredir desteklediğini ifade etti.

Jiji ajansının haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanlığından ismi paylaşılmayan bir yetkili de seçimlerin "Japonya destekli barış çabalarının önemli bir kazanımı" olduğunu belirtti.

BARMM'deki seçimleri izlemek amacıyla Japonya'dan 15 kişilik bir gözlemci heyeti bölgeye gönderilmişti.

Seçimler ve bölge

BARMM'de 14 Eylül'de düzenlenen parlamento seçimlerinde Bangsamoro Federalist Partisi (BFP) ve Birleşik Bangsamoro Adalet Partisi (UBJP) ilk iki sırada yer aldı.

Filipinler Devlet Başkanlığı Barış, Uzlaşma ve Birlik Danışmanlığı Ofisi (OPAPRU) Başkanı Mel Senen Sarmiento, yaptığı açıklamada, "Bangsamoro için yeni bir şafak doğdu. Tarihi nitelikteki ilk Bangsamoro parlamento seçimlerinin başarıyla gerçekleştirilmesi dolayısıyla Bangsamoro halkını kutluyorum." dedi.

Özerk bölgede halkın demokratik iradesini ilk kez yansıtan seçimde, BARMM'nin temel yasası olan Bangsamoro Organik Yasası (BOL) uyarınca bölge parlamentosu doğrudan halkın tercihiyle belirlendi.

Filipinler Seçim Komisyonu (COMELEC) verilerine göre seçime katılım oranı yaklaşık yüzde 80 olarak kayıtlara geçti.

Filipinler'in güneyinde barış çabalarının "meyvesi" olarak tanımlanan seçimler doğrultusunda halkın seçimle iş başına getireceği yeni bölgesel parlamento, geçici görev yapan Bangsamoro Geçiş Otoritesi (BTA) parlamentosunun da yerini alacak.

21 Ocak ve 6 Şubat 2019'da yapılan referandumlarda, bölgeye kapsamlı özerklik getiren BOL kabul edilerek BARMM resmen oluşturulmuş ve geçici olarak BTA kurulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya, Bangsamoro'daki ilk parlamento seçimini 'tarihi adım' olarak niteledi - Son Dakika

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