Japonya Başbakanı Takaiçi kabinede revizyona gitti, JIP'ten ilk isim girdi - Son Dakika
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Japonya Başbakanı Takaiçi kabinede revizyona gitti, JIP'ten ilk isim girdi

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Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, kabinesinde revizyona giderek kilit bakanları korudu ve koalisyon ortağı JIP'ten Hiroshi Nakatsuka'yı kabineye dahil etti. JIP'ten kabineye giren ilk isim olan Nakatsuka, Düzenleme Reformlarından Sorumlu Devlet Bakanı oldu; yeni kabinenin bugün resmen göreve başlaması bekleniyor.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, kabinesinde revizyona giderek kilit pozisyondaki bazı bakanları korurken koalisyon ortağı Japonya İnovasyon Partisinden (JIP) yeni bir kişiyi hükümete dahil etti.

Kyodo ajansının haberine göre, Takaiçi'nin yeni kabinesinde Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, Maliye Bakanı Satsuki Katayama, Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Ryosei Akazawa ile Kabine Baş Sekreteri Minoru Kihara görevlerini sürdürecek.

Buna göre, İçişleri ve Haberleşme Bakanlığına Yoshimasa Hayashi'nin yerine Hisayuki Fujii, Adalet Bakanlığına Hiroshi Hiraguchi'nin yerine Takashi Yamashita, Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığına Yohei Matsumoto'nun yerine Yoshihiro Seki getirildi.

Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığında Norikazu Suzuki'nin yerini Kazuo Yana, Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığında Yasushi Kaneko'nun yerini Tatsunori Ibayashi, Çevre Bakanlığında ise Hirotaka Ishihara'nın yerini Hiroyoshi Sasagawa aldı.

Dijital Bakanlıkta Hisashi Matsumoto'nun yerine de Shunji Furukawa, Yeniden Yapılanma Bakanlığında Takao Makino'nun yerine Goshi Hosono, Ulusal Kamu Güvenliği Komisyonu Başkanlığında ise Jiro Akama'nın yerine Yasuhiro Hanashi görevlendirildi.

Ayrıca, iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) koalisyon ortağı JIP üyesi Hiroshi Nakatsuka, Düzenleme Reformlarından Sorumlu Devlet Bakanı olarak kabineye dahil oldu.

Nakatsuka, LDP ile JIP'nin geçen yıl ekimde kurduğu ortaklığın ardından JIP'den kabineye giren ilk isim oldu.

Yeni kabinenin, bakanların İmparatorluk Sarayı'nda düzenlenecek göreve başlama töreninin ardından bugün resmen göreve başlaması bekleniyor.

Japonya'nın ilk kadın başbakanı Takaiçi'nin hükümetine yönelik kamuoyu desteği???????, ilk dönemdeki yüzde 70 seviyelerinden son aylarda yüzde 50 civarına gerilemişti.

Kaynak: AA
JaponyaGüncelSon Dakika

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