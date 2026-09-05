Japonya Başbakanı Takaiçi, Rusya'nın Kuzey topraklarındaki anıtı kaldırmasını istedi - Son Dakika
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Japonya Başbakanı Takaiçi, Rusya'nın Kuzey topraklarındaki anıtı kaldırmasını istedi

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Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Rusya'nın Habarovsk kentinde dikilen ve Sovyet askerinin krizantem armasını parçaladığı anıtın kaldırılmasını istedi. Takaiçi, anıtı 'kabul edilemez' bulduğunu belirtirken, Japonya Dışişleri Bakanı da bu durumun iki ülke ilişkilerine zarar verdiğini söyledi.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Rusya'dan, Japonya'nın simgesi krizantem armasının bulunduğu taşı parçalayan Sovyet askerinin tasvir edildiği zafer anıtının kaldırılmasını istedi.

Takaiçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Rusya'nın Habarovsk kentinde 4 Eylül'de dikilen "Japonya'ya Karşı Zafer Anıtı" adlı bronz heykele ilişkin açıklama yaptı.

Başbakan Takaiçi, Japonya imparatorluk ailesi üyeleri tarafından kullanılan ve ülkenin sembolü olarak kabul edilen krizantem armasının bir Sovyet askeri tarafından yok edilmesini tasvir eden anıtın dikilmesinin "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Japon halkının hassasiyetlerinin göz ardı edildiğini vurgulayan Takaiçi, Rusya'dan anıtın kaldırılmasını istediklerini ve bu yöndeki çağrılarını sürdüreceklerini ifade etti.

Kyodo News'un haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu da anıtın dikilmesini "üzücü" olarak nitelendirerek, bunun iki ülke ilişkileri açısından yapıcı bir yaklaşım olmadığını kaydetti.

??????? - Putin'in Kuril ziyareti gerginliğe yol açmıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 13 Ağustos'ta iki ülke arasında ihtilafa konu Kuril Adaları zincirinin parçası olan İturup Adası'nı ziyaret etmişti.

Japonya tarafından yapılan açıklamada, bu ziyaretin "şiddetle protesto edildiği" belirtilmişti.

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler Birliği, Japonya'nın Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran, yaklaşık 1300 kilometre boyunca uzanan Kuril Adaları'nı 1945'te ilhak etmişti.

İlhakın ardından Japonya tarafından "Kuzey Bölgeleri" olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde taraflar sonuca ulaşamıyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Japonya, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya Başbakanı Takaiçi, Rusya'nın Kuzey topraklarındaki anıtı kaldırmasını istedi - Son Dakika

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