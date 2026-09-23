Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, BM Güvenlik Konseyi'ne üye artışı çağrısı yaptı

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Birleşmiş Milletler'in (BM) uluslararası barış ve güvenlikteki rolünün güçlendirilmesi gerektiğini belirterek BM Güvenlik Konseyi'nin daimi ve geçici üye sayısının artırılması çağrısında bulundu.

Başbakan Takaiçi, ABD'nin New York kentinde, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na hitap etti.

Takaiçi, uluslararası düzenin büyük bir istikrarsızlık dönemi yaşadığını, güç dengelerindeki değişim ve artan jeopolitik rekabetin dünya genelinde sivil kayıplara yol açtığını söyledi.

"İstikrarlı Soğuk Savaş sonrası dönem söyleminin" artık geçmişte kaldığını belirten Takaiçi, yüksek yaşam maliyetleri, kalkınma hedeflerindeki yavaşlama ve insan hakları sorunlarının uluslararası toplumu zorladığını ifade etti.

Takaiçi, kuruluşundan onlarca yıl geçmesine rağmen BM'nin barış ve istikrarı sağlamadaki rolünün sorgulandığını ancak uluslararası toplumun yeni zorlukların üstesinden gelerek refaha kavuşmasını sağlamak açısından önemli olduğuna dikkati çekti.

Orta Doğu'daki gerilimin de giderek arttığını belirten Takaiçi, Hürmüz Boğazı'nda serbest ve güvenli seyrüseferin tehdit altında olduğunu söyledi.

Takaiçi, Japonya'nın bölgedeki gerilimin düşürülmesi amacıyla uluslararası toplumla diplomatik çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Japonya'nın nükleer silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Takaiçi, "nükleer silahlardan arınmış bir dünya" hedefinin ülkesinin temel amaçlarından biri olduğunu dile getirdi.

"Güvenlik Konseyi uluslararası barış için işlemiyor"

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı, BM Şartı'nda yer alan ilkelerin ihlaline örnek gösteren Takaiçi, BM Güvenlik Konseyi'nin mevcut yapısının sorunlar barındırdığını belirtti.

Takaiçi, "Bu mevcut durumda, Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış için işlemediği söylenmelidir." ifadesini kullandı.

BM reformunun zorunlu olduğunu belirten Takaiçi, "Konseyin meşruiyetini ve temsiliyetini güvence altına almak için hem daimi hem de daimi olmayan üyelerin sayısının artırılması elzemdir." dedi.

Yapay zeka ve iklim vurgusu

Takaiçi ayrıca, ülkesinin 2050'ye kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için yeşil dönüşüm çalışmalarını ilerlettiğini söyledi.

Yapay zekadaki gelişmelerin insanlık için önemli fırsatlar sunduğunu ancak ulusal güvenlik dahil çeşitli riskler de barındırdığına dikkati çeken Takaiçi, gerçeklere dayanmayan bilgilerin ve propagandanın yayılmasına karşı önlem alınması gerektiğini kaydetti.