Japonya Başbakanı Takaiçi, tartışmalı Yasukuni Tapınağı'na adak gönderdi

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, "geçmiş Japon militarizminin sembolü olarak görülen" ve Asya ülkeleri arasında diplomatik gerilimlere yol açan Yasukuni Tapınağı'na adak gönderdi.

Kyodo News ajansının haberine göre, Takaiçi, İkinci Dünya Savaşı sırasında işlenen savaş suçları nedeniyle yargılanan bazı askerlerin mezarlarının bulunduğu tartışmalı Yasukuni Tapınağı'na geleneksel ilkbahar festivali kapsamında törensel adakta bulundu.

Ajansa konuşan bir kaynak, başbakanlık görevini üstlenmeden önce söz konusu tapınağı sık sık ziyaret eden Takaiçi'nin, Çin ile ilişkilerin gerilmesi nedeniyle bu seneki ilkbahar festivali süresince tapınağa ziyarette bulunmayacağını öne sürdü.

Takaiçi'nin başbakan olmadan önce bakanken yaptığı ziyaretleri, komşu ülkeler Çin ve Güney Kore'nin tepkisine yol açıyordu.

"Japonya'nın geçmiş militarizminin sembolü"

1869'da inşa edilen tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı ancak tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.

Çin ve Güney Kore gibi komşu ülkeler nezdinde "Japonya'nın geçmiş militarizminin sembolü" olarak görülen tarihi tapınak, savaşta yaşamını yitirenlerin anılması amacıyla ziyaret ediliyor.

Japonya'da hükümet yetkilileri ve iş dünyası yöneticilerinin yıl içinde ziyaret ettiği tapınağa, başbakan düzeyinde en son Aralık 2013'te eski Başbakan Abe Şinzo gitmişti.