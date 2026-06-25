Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate eyaleti açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, Iwate eyaletine bağlı Kuji şehri açıklarında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem, 51,7 kilometre derinlikte kaydedildi.
Depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.
Son Dakika › Güncel › Japonya'da 6,9 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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