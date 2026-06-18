Japonya'da Anayasa Değişikliği Tartışması - Son Dakika
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Japonya'da Anayasa Değişikliği Tartışması

18.06.2026 13:58
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Savunma Bakanı Koizumi, askeri güç kullanımını öngören 9. maddenin değiştirilmesine destek verdi.

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, anayasanın, ülkesinin askeri güç kullanmamasını öngören 9. maddesinin değiştirilmesine yönelik çabaları desteklediğini belirtti.

İngiliz kamu yayıncısı BBC'ye konuşan Japonya Savunma Bakanı Koizumi, ülkesinin savunma politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bölgede yeni bir savaşın patlak vermemesi için caydırıcılık mekanizması oluşturulmasının önemine dikkati çeken Koizumi, bu kapsamda "savunmayı güçlendirmenin, ABD ile ittifakı pekiştirmenin ve benzer görüşlere sahip ülkelerle işbirliği yapmanın" gerekli olduğunu vurguladı.

Anayasa değişikliğine yeşil ışık

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan bölgesel değişimlere değinen Koizumi, anayasanın, ülkesinin askeri güç kullanmamasını öngören 9. maddesinin değiştirilmesine yönelik çabaları desteklediğini belirtti.

Koizumi, "Japonya, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana anayasasını tek bir kez bile değiştirmedi. Güvenlik ortamının ne kadar köklü bir şekilde değiştiği göz önüne alındığında, Japonya'nın barış içinde kalabilmesi için bu değişikliklere uyum sağlamamız gerekiyor." dedi.

Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinin (SDF) statüsünün netleştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Koizumi, ülkesinin zorlu güvenlik ortamında bile "sarsılmaz savunma kapasitesine" sahip olması gerektiğinin altını çizdi.

Çin'le diyalog kapısı açık

Çin'le anlaşmazlıklara ilişkin de Koizumi, Pekin yönetimine fikir ayrılıkları yaşanan noktalarda diyaloğun sürmesi niyetlerini aktardığını belirtti.

Koizumi, iki ülke arasında son zamanlarda doğrudan iletişim kurma fırsatının olmadığını dile getirerek, "Shangri-La Diyaloğu'nda belirttiğim gibi Japonya, her zaman diyaloğa açıktır. Bu mesajı iletmeye devam edeceğiz ve gerektiğinde diyalog fırsatlarının yaratılabileceğini umuyoruz." diye konuştu.

Japonya'da anayasa tartışması

Anayasanın 9. maddesi, bazı kesimler tarafından Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndaki yenilgisinin ardından "aşağılayıcı" bir hüküm olarak görülüyor.

9. maddenin değiştirilip değiştirilmemesi konusunda Japon kamuoyu da ikiye bölünmüş durumda.

Japonya Anayasası, 1947'de yürürlüğe girmesinden bu yana hiç değiştirilmedi ve daha önce resmi bir değişiklik süreci başlatılmadı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Japonya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da Anayasa Değişikliği Tartışması - Son Dakika

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