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Japonya'da Depremlerin Ardından Yoğun Kar Yağışı Uyarısı - Son Dakika
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Japonya'da Depremlerin Ardından Yoğun Kar Yağışı Uyarısı

Japonya'nın batısında meydana gelen depremlerin ardından İşikava eyaletinde yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Arama kurtarma ekiplerine, buzlu yollar ve kar birikintileri nedeniyle trafik aksaklıkları konusunda uyarıda bulunuldu. Bölgede 24 saat içinde kar kalınlığının 60 santimetreye kadar ulaşabileceği belirtildi. Depremlerde 126 kişi hayatını kaybederken, 200'den fazla kişi kayıp durumda.

Japonya\'da Depremlerin Ardından Yoğun Kar Yağışı Uyarısı
07.01.2024 - 20:31,  Güncelleme: 20:33
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Japonya'nın batısında, 126 kişinin öldüğü depremlerin meydana geldiği İşikava eyaletinde yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Yetkililer, depremlerin ardından görev yapan arama kurtarma ekiplerine, afetten etkilenen bölgelerdeki buzlu yollar ve kar birikintileri nedeniyle olası trafik aksaklıkları konusunda uyarıda bulundu.

NHK'nin haberinde, bölgede, 24 saat içinde yağışın ardından kar kalınlığının 60 santimetreye kadar ulaşabileceği ifade edildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı 1, 2, 3 ve 4 Ocak'ta İşikava'nın Noto Yarımadası ve açıklarında, büyüklükleri 4 ile 7 arasında değişen depremler meydana geldiğini bildirmişti.

Bölgedeki depremlerde 126 kişinin yaşamını yitirdiği, 200'den fazla kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: AA
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