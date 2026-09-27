Japonya'da Dujuan Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 12'ye çıktı, 3 kişi aranıyor - Son Dakika
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Japonya'da Dujuan Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 12'ye çıktı, 3 kişi aranıyor

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Dujuan Tayfunu hafta başından bu yana Japonya'da etkili oldu; tayfunda ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi ve kaybolan 3 kişi aranıyor. Tayfun nedeniyle 9 binden fazla evde elektrik kesintisi yaşanırken JMA, etkisinin ülkenin doğusunda sürdüğünü bildirdi.

Japonya'da hafta başından bu yana etkili olan Dujuan Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı.

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamada, Dujuan Tayfunu'nun başkent Tokyo ve çevre eyaletler dahil ülkenin doğusunda etkisini sürdürdüğü ifade edildi.

Kyodo ajansının haberine göre, hafta başından bu yana etkili olan tayfunda yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi, kaybolan 3 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Tayfun nedeniyle 9 binden fazla evde elektrik kesintisi yaşandı.

Kaynak: AA
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