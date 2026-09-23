Japonya'da Dujuan Tayfunu'nda ölü sayısı 9'a yükseldi, 4 kişi için arama sürüyor

Japonya'da Dujuan Tayfunu'nda ölü sayısı 9'a yükseldi, 4 kişi için arama sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Japonya Meteoroloji Ajansı, Dujuan Tayfunu'nun Tokyo dahil ülkenin doğusunda sürdüğünü ve şiddetli yağışların hafta boyunca devam edebileceğini açıkladı. Kyodo'ya göre tayfunda ölü sayısı 9'a çıktı; 6'sı Çiba, 3'ü Kanagawa eyaletinden, 4 kişi kayıp.
Japonya'da hafta başından bu yana etkili Dujuan Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı.
Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamada, Dujuan Tayfunu'nun başkent Tokyo ve çevre eyaletleri dahil ülkenin doğusunda etkisini sürdürdüğü ifade edildi.
Açıklamada, şiddetli yağışların hafta boyunca sürebileceği uyarısı yapıldı.
Kyodo ajansının haberine göre, tayfunda yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a yükseldi.
Hayatını kaybedenlerin 6'sının Çiba eyaleti, 3'ünün Kanagawa eyaletinden olduğu belirtildi.
Tayfun nedeniyle kaybolan 4 kişi için arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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