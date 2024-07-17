Japonya'da El, Ayak, Ağız Hastalığı Vaka Sayısı Rekor Seviyeye Ulaştı

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TOKYO, 17 Temmuz (Xinhua) -- Japonya'da el, ayak, ağız hastalığı vaka sayısı, rekor bir hızla artarak son 10 yıllık dönemin en yüksek düzeyine ulaştı.

Japonya Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün son raporuna göre 1-7 Temmuz tarihleri arasında ülke çapındaki yaklaşık 3.000 gözlemci sağlık kuruluşunca 35.960 vaka bildirildi.

Bildirim haftası boyunca sağlık kuruluşu başına ortalama 11,46 vaka kaydedildi. Bu oran, 38 ilde kuruluş başına 5 vaka olarak belirlenen uyarı seviyesinin üzerinde gerçekleşmiş oldu.

Bahsi geçen dönemde en yüksek vaka sayısı, kuruluş başına 25,98 vaka ile Japonya'nın orta kesimindeki Mie ilinde görülürken, onu 18,8 vaka ile Saitama izledi.

Eller, ayaklar ve ağız içinde kabarcığa benzer kızarıklıklara yol açan bu viral enfeksiyon özellikle 5 yaş altı çocukları etkiliyor. 5 yaş altı çocuklar vakaların yaklaşık yüzde 90'ını teşkil ediyor.

Japonya Sağlık Bakanlığı hastalığın yayılmasını önlemek üzere hijyen önlemlerinin artırılması çağrısı yaptı.