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Japonya'da İşikava'daki Depremlerde Ölü Sayısı 180'e Yükseldi - Son Dakika
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Japonya'da İşikava'daki Depremlerde Ölü Sayısı 180'e Yükseldi

Japonya'nın batısındaki İşikava eyaleti ve Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 180'e yükseldi. Ocak ayının ilk haftasında meydana gelen depremler sonucunda 28 binden fazla kişi tahliye edilirken, 3 bin 300 kişi mahsur kaldı. İşikava'da 80'den fazla okulda dersler başlayamadı ve depremde hasar gördü. Japonya Başbakanı, bölgenin restorasyonu için 4,7 milyar yen (33 milyon dolar) finansman tahsis edilmesini onayladı.

Japonya\'da İşikava\'daki Depremlerde Ölü Sayısı 180\'e Yükseldi
09.01.2024 - 07:59,
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Japonya'nın batısındaki İşikava eyaleti ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 180'e yükseldi.

İşikava Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, ocak ayının ilk haftasında meydana gelen çok sayıda depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 180'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 28 binden fazla kişinin tahliye noktasında konakladığı eyalet genelinde, kapanan yollar nedeniyle 3 bin 300 kişinin mahsur kaldığı belirtildi.

İki hafta süren ara tatil ve dün 8 Ocak "Yetişkinler Günü" (Seijin no Hi) resmi tatil sonrası 9 Ocak'ta ülke geneli örgün eğitim başlarken, İşikava'da 80'den fazla okulda ders başı yapılamadı.

Ders başı yapılamayan okulların depremde hasar gördüğü kaydedildi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio kabinesi, bölgenin restorasyonu amacıyla 2023 mali yılı rezerv fonlarından 4,7 milyar yen (33 milyon dolar) finansman tahsis edilmesini onayladı.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre 1-5 Ocak döneminde İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.

Kaynak: AA
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