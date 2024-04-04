Japonya'da Liselilerin Futbol Maçında Yıldırım Düştü: 16 Kişi Yaralandı

Japonya'da liselilerin futbol maçında saha kenarına yıldırım isabet etmesi sonucu ikisi ağır 16 kişi yaralandı.
Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Miyazaki eyaletindeki Oyodo Gakuen Hosho Lisesi'nin futbol sahasında oynanan maçta yıldırım düştü.
Hosho Lisesi ile Kamoto Lisesi arasındaki hazırlık maçında saha kenarına isabet eden yıldırım nedeniyle 2'si ağır 16 kişi yaralandı.
Miyazaki İtfaiyesi, ihbar üzerine bölgeye sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Devlet televizyonu NHK, kent polisinin yaralananlardan ikisinin ani kalp durması nedeniyle sağlık durumlarının ciddi olduğunu bildirdi.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), sıcak ve nemli havanın alçak basınca yol açtığını, yağmur bulutlarının kümelenmesi sonucu yıldırım düşmesi için ideal koşulların oluştuğunu açıkladı.
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın, 16. saatin sonunda itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın alanında soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çevreye sıçraması ve çevredeki iş yerlerinin güvenliğinin sağlanması için gece boyunca çalışmalar devam etti. Yangının bilançosu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Bölgede polis, jandarma, sağlık, ABB ve AFAD ekipleri bulunurken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Toyota, dizel motorların önümüzdeki yıllarda da kullanılmaya devam edeceğini belirtti. Şirket, kamyon ve SUV gibi ağır sınıf araçlar için dizel motorun hala güvenilir bir performans sunduğunu ifade etti. Ancak çevreyi kirletmemek adına emisyon oranının düşürülmesi gerektiğini kabul etti. Toyota, hidrojen ve sentetik yakıt gibi çözümlerle içten yanmalı motorlu araç üretimini sürdürmeyi hedefliyor.
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