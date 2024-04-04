Japonya'da Liselilerin Futbol Maçında Yıldırım Düştü: 16 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Japonya'da Liselilerin Futbol Maçında Yıldırım Düştü: 16 Kişi Yaralandı

Japonya'nın Miyazaki eyaletinde Oyodo Gakuen Hosho Lisesi ile Kamoto Lisesi arasında oynanan futbol maçında saha kenarına yıldırım isabet etti. Bu olay sonucunda 2'si ağır olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı ve durumları ciddi olarak değerlendiriliyor. Japonya Meteoroloji Ajansı, sıcak ve nemli havanın alçak basınca yol açmasıyla birlikte yağmur bulutlarının kümelenmesi sonucu yıldırım düşmesi için ideal koşulların oluştuğunu açıkladı.

04.04.2024 06:41  Güncelleme: 06:44
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Japonya'da liselilerin futbol maçında saha kenarına yıldırım isabet etmesi sonucu ikisi ağır 16 kişi yaralandı.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Miyazaki eyaletindeki Oyodo Gakuen Hosho Lisesi'nin futbol sahasında oynanan maçta yıldırım düştü.

Hosho Lisesi ile Kamoto Lisesi arasındaki hazırlık maçında saha kenarına isabet eden yıldırım nedeniyle 2'si ağır 16 kişi yaralandı.

Miyazaki İtfaiyesi, ihbar üzerine bölgeye sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Devlet televizyonu NHK, kent polisinin yaralananlardan ikisinin ani kalp durması nedeniyle sağlık durumlarının ciddi olduğunu bildirdi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), sıcak ve nemli havanın alçak basınca yol açtığını, yağmur bulutlarının kümelenmesi sonucu yıldırım düşmesi için ideal koşulların oluştuğunu açıkladı.

Kaynak: AA

Japonya, Spor, Güncel, Son Dakika

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