Japonya'da Orman Yangını: 84 Konut Zarar Gördü

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TOKYO, 27 Şubat (Xinhua) -- Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate eyaletinde çıkan orman yangınında en az 84 konut binası zarar görürken, bölgede yaşayan 2.000'den fazla kişi için tahliye emri verildi.

Japonya'nın devlet televizyonu NHK'nin bildirdiğine göre, çarşamba günü öğleden sonra eyaletin Ofunato kentine bağlı Akasakicho bölgesinde başlayan yangın henüz kontrol altına alınamadı. Yerel yetkililer, alevlerin daha geniş bir alana yayılması nedeniyle diğer bölgelerden de dumanların yükseldiğini ifade etti.

Ofunato belediye yetkilileri, yangının çarşamba günü saat 22.40 itibarıyla en az 84 konut binasına zarar vermiş olabileceğini ve 584 kişinin tahliye merkezlerine sığındığını belirtti.

Eyalet polisi ve diğer kaynaklar, yangın nedeniyle herhangi bir yaralanma vakası bildirilmediğini kaydetti.

Haberde aynı gün yerel saatle 13.50'de Sanrikucho Ryori bölgesindeki 850 hanede yaşayan 2.060 kişi ve Attari bölgesindeki 23 hanede yaşayan 54 kişi için tahliye emri verildiği de bildirildi.