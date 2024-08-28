Japonya'da Shanshan Tayfunu: 4 yaralı, 870 bin kişiye tahliye uyarısı - Son Dakika
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Japonya'da Shanshan Tayfunu: 4 yaralı, 870 bin kişiye tahliye uyarısı

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Japonya'da etkili olan Shanshan Tayfunu nedeniyle en az 4 kişi yaralandı, yaklaşık 870 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı ve 500'e yakın uçuş iptal edildi.

28.08.2024 14:56
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- Japonya'da Shanshan Tayfunu etkili oluyor: 4 yaralı

Ülke genelinde 870 bin kişiye tahliye uyarısı

İptal edilen uçuş sayısı 500'e ulaştı

TOKYO - Japonya'da etkili olmaya başlayan Shanshan Tayfunu nedeniyle en az 4 kişi yaralanırken yaklaşık 870 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı, iptal edilen uçuş sayısı ise 500'e ulaştı.

Japonya'da akşam saatleri itibariyle Shanshan Tayfunu etkili olamaya başladı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, tayfunun yol açtığı şiddetli rüzgarların neden olduğu kazalar nedeniyle Miyazaki eyaletinde 3, Kagoshima eyaletinde ise 1 kişi yaralandı. Kagoshima, Miyazaki, Kochi ve Ehime eyaletlerindeki bazı yapılarda da maddi hasar meydana geldi. Birçok bölgede yoğun yağış nedeniyle sel baskınları meydana gelirken tayfun riski nedeniyle yaklaşık 870 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı.

Ulaşıma tayfun engeli

Kyushu Hızlı Tren Hattı üzerinde yer alan Kumamoto İstasyonu ile Kagoshima Chuo İstasyonu arasındaki seferlerin yerel saatle 20.00 itibariyle askıya alınacağı açıklanırken, Hakata İstasyonu ile Kumamoto İstasyonu arasındaki seferlerin de yarın 08.00 itibariyle durdurulacağı bildirildi. Nishi-Kyushu Hızlı Tren Hattı'nın da yarın gün boyu kapalı kalacağı aktarıldı. Havayolu firmaları ise tayfun riski nedeniyle iptal edilen uçuş sayısının 500'e ulaştığını duyurdu. İptal edilen tren ve uçak seferlerinin sayısının artabileceği konusunda uyaran yetkililer, güncel ulaşım bilgilerini takip etme çağrısı yaptı.

Etkisini artıracak

Shanshan Tayfunu'nun bu gece itibariyle etkisini artıracağını duyuran Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Kagoshima, Miyazaki, Kumamoto ve Oita eyaletleri başta olmak üzere Kyushu adasının geniş kesimlerinde şiddetli yağış ve fırtına beklendiğini açıkladı. Sel baskınları, toprak kaymaları ve yüksek dalgaların görülebileceği konusunda uyaran yetkililer, riskli bölgelerde yaşayan sakinleri güncel tahliye bilgilerini takip etmeye çağırdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Japonya'da Shanshan Tayfunu: 4 yaralı, 870 bin kişiye tahliye uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da Shanshan Tayfunu: 4 yaralı, 870 bin kişiye tahliye uyarısı - Son Dakika
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