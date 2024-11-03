Japonya'da Şiddetli Yağışlar

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Japonya'nın batı ve güneybatısında 3 gündür etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 1 kişi kayboldu, tren seferlerinin aksamasından dolayı 139 bini aşkın kişi olumsuz etkilendi.

Kyodo News'ın haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkenin batı ve güneybatısında 3 gündür etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kayması ve nehirlerin taşmasına karşı "dikkatli olun" uyarısı yaptı.

Şiddetli yağışlar nedeniyle Hiroşima kentinde, nehir kıyısında demir atmış teknesini kontrol etmek isteyen bir kişinin kaybolduğu bildirildi.

Öte yandan, yağışlar nedeniyle bazı tren seferleri aksadı.

Trenleri işleten "Central Japan Railway" firmasından yapılan açıklamada, yaklaşık 6 saat boyunca 88 seferin iptal edildiği, 229 seferin geciktiği ve 139 bini aşkın kişinin bu durumdan olumsuz etkilendiği ifade edildi.