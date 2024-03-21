Japonya'da Sinir Gazı Saldırısının Kurbanları Anıldı

Japonya'da 29 yıl önce başkent Tokyo'daki metro istasyonuna düzenlenen sinir gazı saldırısının kurbanları anıldı.
"Aum Şinrikyo" örgütünün Mart 1995'te hükümet kuruluşlarının yer aldığı Kasumigaseki İstasyonu'na düzenlediği sinir gazı saldırısında hayatını kaybeden ve yaralananların yakınları, metro istasyonunda yapılan anma töreninde bir araya geldi.
İstasyon personelinin de katıldığı törende, saldırının gerçekleştiği noktaya çiçekler bırakıldı ve dualar edildi.
O dönem Kasumigaseki İstasyonu şef yardımcılığı yapan ve saldırıda öldürülen Takahaşi Kazumasa'nın eşi Takahaşi Şizue, törendeki konuşmasında, aradan geçen yaklaşık 30 yıla rağmen olayın, yakınları ve mağdurlar için halen hafızalarda olduğunu belirtti.
Genç nesillerin artık olayla ilgili çok az bilgiye sahip olduğunu kaydeden Takahaşi, hatıraları canlı tutmanın, saldırı sonrası hayatta kalanların sorumluluğu olduğuna inandığını ifade etti.
Olay
Örgüt üyeleri 20 Mart 1995 sabahının en yoğun olduğu işe gidiş saatinde, başta bakanlıklar ile hükümet kuruluşlarının yer aldığı Kasumigaseki İstasyonu olmak üzere 3 farklı tren hattına saldırarak vagonlara sinir gazı saldı.
Saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti, 6 binden fazla kişi yaralandı. Yaralananlar, hayatının ilerleyen zamanlarında travma sonrası stres bozukluğuyla mücadele etti ve yardıma muhtaç hale geldi.
Örgüt ve idam
Hakim karşısına çıkan "Aum Şinrikyo" elebaşı Asahara Şoko dahil örgüt üyeleri, Mart 1995'teki Kasumigaseki saldırısının yanı sıra Haziran 1994'teki Nagano'da sinir gazı saldırısından yargılanmıştı.
Asahara'nın öğretileri doğrultusunda yapıldığı kanıtlanan saldırıların tümü "cinayet" olarak kabul edilmişti.
Duruşmaların akabinde asıl ismi "Matsumoto Çizuo" olan Asahara, Ocak 2018'de çok sayıda cinayetten hüküm giymiş ve örgüt üyeleri ile Temmuz 2018'de asılarak idam edilmişti.
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