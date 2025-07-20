Japonya'da Üst Meclis Seçimleri Başladı

Japonya'da halk, üst meclis seçimleri için sandık başına gitti. Seçim sonucunun, Başbakan İşiba Şigeru liderliğindeki koalisyon hükümetinin geleceği üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Kyodo News'ün haberine göre Japonya'da, ulusal parlamentonun üst kanadı Danışman Meclisi'nde (Sangiin) görev yapacak yeni milletvekillerini belirlemek üzere oy verme işlemleri başladı.

248 sandalyeli meclisin 125'inin yenileneceği seçimde, Başbakan İşiba liderliğindeki Liberal Demokrat Parti (LDP) öncülüğündeki koalisyonun çoğunluğu koruyabilmesi için en az 50 sandalye kazanması gerekiyor. Koalisyon, şu anda seçime dahil olmayan diğer yarıdaki 75 sandalye üzerindeki kontrolünü sürdürüyor.

Yerel saatle sabah 7'de başlayan oylama, saat 20.00'ye kadar sürdü. Ülke genelinde yaklaşık 45 bin sandık kuruldu.

İçişleri Bakanlığı da erken oy verme sistemiyle oy kullananların sayısının 26 milyona ulaştığını ve bu sayının, ülkedeki ulusal çapta yapılan seçimlerde kaydedilen en yüksek erken oy kullanımı olduğunu bildirdi.

Sonuçlar, İşiba'nın siyasi geleceğini belirleyebilir

Seçimin odak noktası ise iktidar koalisyonunun üst meclisteki çoğunluğunu koruyup koruyamayacağı konusu.

Eğer koalisyon 50'nin altında sandalye kazanırsa, geçen yıl alt mecliste yitirdiği çoğunluğun ardından bu kez üst mecliste de aynı durumla karşı karşıya kalacak.

Bu durum gerçekleşirse, Eylül 2024'te LDP liderliğine seçilen İşiba döneminde, iktidar iki ardışık ulusal seçimde de yenilgi yaşamış olacak.

Olası "kötü" bir seçim sonucu, Ekim 2024'teki alt meclis seçimlerinde çoğunluğun sağlanamaması sonrasında ortaya çıkan zorlukları artıracak.

Meclis çoğunluğu kaybedilirse iktidar koalisyonu, yasa tasarıları için geçici muhalefet desteği aramak zorunda kalabilecek.

Bu yönde bir seçim sonucu İşiba'nın konumunu LDP'de zayıflatabilecek bu sonuç İşiba'yı istifaya götürebilecek. LDP'deki lider değişikliği de ülkede yeni bir başbakanın belirlenmesine yol açabilecek.

Anketler koalisyon çoğunluğunun tehlikede olduğunu gösteriyor

Anketler iktidar koalisyonunun seçimlerde çoğunluğu korumakta zorlandığını gösterirken, küçük muhalefet partilerinin seçimlerde güç kazanma olasılığının ise yüksek olduğu düşünülüyor.

Devlet televizyonu NHK tarafından yapılan sandık çıkış anketine göre, İşiba liderliğindeki LDP öncülüğündeki koalisyonun 32 ila 51 sandalye elde etmesi öngörülüyor.