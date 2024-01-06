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Japonya'daki 7.6'lık depremde ölü sayısı 110'a yükseldi - Son Dakika
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Japonya'daki 7.6'lık depremde ölü sayısı 110'a yükseldi

Japonya'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a yükselirken, 606 kişinin yaralandığı açıklandı. Kayıp durumdaki 211 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Deprem bölgesinde yaşayan yaklaşık 31 bin kişinin kurulan 357 tahliye merkezinde kaldığı belirtildi.

Japonya\'daki 7.6\'lık depremde ölü sayısı 110\'a yükseldi
06.01.2024 - 23:00,
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- Japonya'daki 7.6'lık depremde ölü sayısı 110'a yükseldi

211 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

TOKYO - Japonya'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a yükselirken, 606 kişinin yaralandığı açıklandı. Kayıp durumdaki 211 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde 1 Ocak'ta meydana gelen ve çevre eyaletlerde de güçlü bir şekilde hissedilen 7.6 büyüklüğündeki depremin 6'ncı gününde can kaybı 110'a yükseldi. Yerel makamlardan edinilen bilgilere göre Ishikawa eyaletinde 516, Niigata eyaletinde 42, Toyama eyaletinde 41, Fukui eyaletinde 6 ve Gifu eyaletinde 1 olmak üzere en az 606 kişi de yaralandı. Kayıp 211 kişiyi arama çalışmaları sürerken, Ishikawa eyaletinde bulunan 66 bini aşkın hanede su kesintilerinin devam ettiği öğrenildi. Deprem bölgesinde yaşayan yaklaşık 31 bin kişinin kurulan 357 tahliye merkezinde kaldığı belirtildi. Depremin yol açtığı hasar nedeniyle Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF), Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri ve polis ekiplerinin bölgeye yardım ulaştırmada zorlandığı aktarıldı.

Geçici konutlar yapılacak

Ishikawa eyalet yönetimi depremzedeler için geçici konutlar inşa edileceğini duyururken, inşaat çalışmalarının gelecek hafta başlayacağı kaydedildi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ilgili devlet kurumlarına kurtarma çalışmalarını kararlılıkla sürdürme talimatı verdi.

7.6'lık depremin ardından tsunami uyarısı yapılmıştı

Japonya Meteoroloji Ajansı 1 Ocak'ta merkez üssü Ishikawa eyaleti olan 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Ishikawa, Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinin yanı sıra başkent Tokyo ve çevresinde de hissedilen depremin ardından kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılmıştı. Bazı bölgelerde yüksekliği 1.2 metreyi bulan tsunami dalgalarının gözlendiği bildirilmişti. Deprem sonrasında birçok bölgede ciddi maddi hasar meydana gelmişti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Japonya'daki 7.6'lık depremde ölü sayısı 110'a yükseldi - Son Dakika
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