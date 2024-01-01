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Japonya'daki Depremler Sonrası Rusya'da Tsunami Uyarısı - Son Dakika
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Japonya'daki Depremler Sonrası Rusya'da Tsunami Uyarısı

Japonya'nın batısında meydana gelen 5,7 ve 7,4 büyüklüğündeki depremler sonrasında Rusya'nın Sahalin bölgesinde tsunami uyarısı verildi. Sahalin Acil Durumlar Bakanlığı, Sahalin'in batı kısımlarının tsunami dalgalarından etkilenebileceğini belirtti. Uyarı sistemi devreye girdi ve bölgedeki nüfus güvenli yerlere tahliye edilmeye başlandı. Tsunami dalgalarının etkisini azaltacak araçlar hazır durumda. Tatar Boğazı'nın kıyı kesiminde bulunan herkesin derhal kıyıyı terk etmesi ve deniz seviyesinden 30-40 metre yüksekliğe sığınması gerekiyor.

Japonya\'daki Depremler Sonrası Rusya\'da Tsunami Uyarısı
01.01.2024 - 12:03,
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Japonya'nın batısında meydana gelen 5,7 ve 7,4 büyüklüğündeki depremler sonrasında Rusya'nın Sahalin bölgesinde tsunami uyarısı verildi.

Sahalin Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Sahalin'in batı kısımlarının tsunami dalgalarından etkilenebileceği belirtildi.

Belirli alanlarda uyarı sisteminin devreye girdiği aktarılan açıklamada, buralardaki nüfusun güvenli yerlere tahliye edilmeye başlandığı kaydedildi.

Tsunami dalgalarının sonuçlarını ortadan kaldıracak araçların hazır olduğu bildirilen açıklamada, "Tatar Boğazı'nın kıyı kesiminde bulunan herkesin derhal kıyıyı terk etmesi ve deniz seviyesinden 30-40 metre yüksekliğe sığınması gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinin Noto Yarımadası kıyısında yerel saatle 16.06'da 10 kilometre derinlikte 5,7 ve 16.10'da da sığ derinlikte 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremlerin ardından bölge genelinde tsunami uyarısı yapılmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Japonya'daki Depremler Sonrası Rusya'da Tsunami Uyarısı - Son Dakika
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