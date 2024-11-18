Japonya'dan Gazze'de Ateşkes Çağrısı

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Japonya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Yamazaki Kazuyuki, Gazze Şeridi'nde tüm taraflara derhal ateşkesin kabul edilmesi çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy başkanlığında üst düzey katılımla "Orta Doğu" konulu oturum düzenlendi.

Japonya'nın BM Daimi Temsilcisi Kazuyuki, burada yaptığı konuşmada, Gazze'deki yıkımı tarif edecek kelime bulamadıklarını, on binlerce masum sivilin öldürüldüğünü ve yaralandığını, milyonlarca kişinin ülke içinde yerinden edildiğini ifade etti.

Gazze Şeridi'nin "neredeyse dümdüz olduğunu" belirten Kazuyuki, sadece birkaç binanın sağlam kaldığını, bir ayı aşkın süredir Gazze'ye çok az insani yardım girdiğini söyledi.

Kazuyuki, BM yetkililerinin bölgedeki durumu "kıyamet" olarak tanımladığına atıf yaparak, "Tüm taraflar derhal ateşkesi ve rehinelerin serbest bırakılmasını kabul etmeli. Uluslararası hukuka uymalı. ve insani durumu büyük ölçüde iyileştirmeli. Bu amaçla ilgili paydaşların yorulmak bilmeyen arabuluculuk çabalarını destekliyoruz." dedi.

Gazze halkının acılarını hafifletmek için mümkün olan her şey yapılmalı

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru liderliğindeki yeni yönetimin de bu ilkeyi paylaştığını vurgulayan Kazuyuki, Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi'nin Gazze ve ötesindeki acılara son verilmesi çağrısında bulunmak üzere hem İsrail hem de Filistin olmak üzere Orta Doğu'daki dışişleri bakanlarıyla aktif bir şekilde temas kurduğunu ve doğrudan görüştüğünü anımsattı.

Yamazaki Kazuyuki, uluslararası toplumun Gazze halkının acılarını hafifletmek için mümkün olan her şeyi yapması gerektiğini kaydetti.

"Gazze'deki durumu tırmandıracak her türlü eylemi şiddetle kınıyoruz"

Gazze'deki durumu tırmandıracak her türlü eylemi şiddetle kınadıklarını vurgulayan Kazuyuki, "İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar durumu önemli ölçüde kötüleştirdi. Binlerce sivilin hayatını kaybetmesinin yanı sıra Lübnan'daki BM personeli ve ilgili tesisler de hedef alındı. İsrail ile Hizbullah arasında derhal ateşkesin sağlanması çağrımızı yineliyoruz." diye konuştu.

Kazuyuki, BMGK'nin 1701 sayılı kararı da dahil olmak üzere kararlarının tam olarak uygulanması çağrısında bulunarak, bölgedeki insani krizlere yanıt verebilmek için harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

Gazze'deki feci durum sebebiyle daha fazla insani yardım erişimine izin verilmesinin zorunlu olduğunu dile getiren Kazuyuki, "Bu doğrultuda, insani yardım çalışanlarının korunması büyük önem taşıyor. Aralarında 240'tan fazla BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personelinin de bulunduğu yüzlerce insani yardım çalışanı, bazıları görev başındayken olmak üzere, hayatlarını kaybetti. Bu kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

İsrail'e UNRWA çağrısı

Kazuyuki, UNRWA'nın sadece Gazze ve Batı Şeria'da değil tüm bölgede Filistinli mültecilere insani yardım, sağlık, eğitim ve diğer hayati desteklerin sağlanmasında vazgeçilmez bir rol oynadığını ifade ederek, İsrail Meclisi'nin (Knesset) UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklayan yasa tasarısını onaylaması sebebiyle Japonya'nın duyduğu endişeyi vurguladı.

İsrail hükümetine UNRWA için güvenli ve engelsiz bir faaliyet alanı sağlama çağrısında bulunan Kazuyuki, UNRWA'nın bağımsız inceleme grubunun tavsiyelerini uygulamaya yönelik çabaları desteklediklerini aktardı.

Kazuyuki, Batı Şeria'daki durumun "yerleşimci şiddetinin" artmasıyla birlikte hızla kötüleştiğini dile getirerek, İsrail hükümeti tarafından sürdürülen ve uluslararası hukuku ihlal eden Filistin topraklarının gasp edilmesine yönelik faaliyetlerden derin üzüntü duyduklarını yineledi.

Orta Doğu ihtilafının tek geçerli çözümünün İsrail ve Filistin'in barış içinde bir arada yaşaması olduğunu belirten Kazuyuki, konuşmasını, "Japonya iki devletli çözümün hayata geçirilmesini desteklemeye devam ediyor." diye tamamladı.