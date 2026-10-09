Japonya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin UCM'ye yaptırımına derin endişe duydu

Japonya, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptırım uygulama kararından derin endişe duyduğunu bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) eski yargıçlarından Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay'ın "2026 Nobel Barış Ödülü"nü kazanmasının ardından UCM'ye yaptırım kararı aldıklarını açıklaması üzerine konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Japonya'nın hukukun üstünlüğünün korunmasına büyük önem verdiği ve uluslararası mahkemeler ile yargı organlarını desteklediği vurgulanarak, "Söz konusu tedbirler, Japonya'nın tutarlı tutumuyla bağdaşmamaktadır ve Japonya bu konuda derin endişe duymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kuruluşunda öngörülen görev ve işlevlerini yerine getirebilmesi ve uluslararası toplumun güvenini kazanabilmesi için UCM'nin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözülmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, mahkemenin uygun şekilde yönetilmesinin önemi vurgulandı.

Açıklamada, Japonya'nın UCM'ye taraf devlet olarak bu konudaki görüşmelere katılmayı ve üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeyi sürdüreceği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu'nun yaptırımlar konusunda görüş alışverişinde bulundukları aktarılan açıklamada, iki ülkenin yakın iletişimi sürdürme konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, Japonya'nın uluslararası toplumda hukukun üstünlüğünü güçlendirmeye yönelik çabalarını sürdüreceği kaydedildi.

ABD'nin UCM'ye yönelik yaptırımları

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bugün UCM'nin eski yargıçlarından Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay'ın "2026 Nobel Barış Ödülü"nü kazanmasının ardından UCM'ye yaptırım kararı aldıklarını açıklamıştı.

Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımında, UCM'ye yönelik aldıkları yaptırım kararını savunarak, "Başkan Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Amerikalıları yargılamasına asla izin vermeyecektir. İşte bu nedenle bugün ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesine yaptırım uyguluyor." ifadelerini kullanmıştı.

"Ya UCM tehditlerine son verecek ya da biz UCM'yi ortadan kaldıracağız." diyen Rubio, "Bunu yapmazlarsa ABD, Amerikalılar artık tehdit altında kalmayana kadar UCM'yi adım adım yıkmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Mahkeme, Kasım 2024'te Gazze'deki soykırımı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmış, ABD ise söz konusu karara şiddetle itiraz etmiş ve kararı tanımadığını dile getirmişti.

Washington yönetimi, ağustos ayında mahkeme Başkanı Tomoko Akane de dahil olmak üzere UCM yargıçlarına ve savcılarına yaptırım uygulamıştı.