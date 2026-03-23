Japonya, Hürmüz Boğazı iddialarını yalanladı

Japonya, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz'un, Tokyo yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri korumak için "donanmasının bir kısmını" tahsis edeceği yönündeki iddiasını yalanladı.

Jiji Press ajansının haberine göre, Kabine Baş Sekreteri Minoru Kihara, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş için Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerinin (MSDF) bir kısmının görevlendirileceğine ilişkin kesin bir taahhüt vermediğini ifade etti.

Minoru, Takaiçi'nin Washington ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın, Japonya'nın Hürmüz Boğazı konusunda destek vermesi talebinde bulunduğunu aktardı.

Öte yandan, Takaiçi, bugün parlamentoda yaptığı konuşmada, Hürmüz Boğazı dahil Orta Doğu'daki durumun çözüme kavuşturulması için uluslararası toplumla işbirliği içinde olacaklarını ve diplomatik çaba göstereceklerini belirtti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Waltz, CBS kanalına yaptığı açıklamada Takaiçi'nin, "ülke donanmasının bir kısmının Hürmüz Boğazı'nda güvenliği sağlamaya destek vermesi konusunda taahhütte bulunduğunu" savunmuştu.

Waltz, "Müttefiklerimizin olması gerektiği gibi dediğimize geldiğini görüyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Trump'ın Hürmüz koalisyonu girişimi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle tırmanan gerilimde, gemi trafiğine kapanma tehlikesi bulunan Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması konusunda 7 ülkeyle görüşmeler yürüttüklerini açıklamıştı.

ABD basınındaki haberlere göre Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Petrolün büyük bir kısmını, yani yaklaşık yüzde 90'ını boğazdan temin ediyorlar. Ben de 'Girmek ister misiniz?' dedim. Bakalım ne olacak. Belki gelirler, belki de gelmezler." ifadesini kullanmıştı.

Trump, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda da "Umarız, bu yapay kısıtlamadan etkilenen Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, İngiltere ve diğerleri, gemilerini Hürmüz Boğazı'na gönderirler ki, burası tamamen başsız kalmış bir ülkenin tehdidine maruz olmaz." değerlendirmesini yapmıştı.