Japonya, Hürmüz Boğazı iddialarını yalanladı
Japonya, Hürmüz Boğazı iddialarını yalanladı

23.03.2026 14:15
Japonya, ABD'nin Hürmüz Boğazı için donanma göndereceği iddiasını reddetti.

Japonya, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz'un, Tokyo yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri korumak için "donanmasının bir kısmını" tahsis edeceği yönündeki iddiasını yalanladı.

Jiji Press ajansının haberine göre, Kabine Baş Sekreteri Minoru Kihara, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş için Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerinin (MSDF) bir kısmının görevlendirileceğine ilişkin kesin bir taahhüt vermediğini ifade etti.

Minoru, Takaiçi'nin Washington ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın, Japonya'nın Hürmüz Boğazı konusunda destek vermesi talebinde bulunduğunu aktardı.

Öte yandan, Takaiçi, bugün parlamentoda yaptığı konuşmada, Hürmüz Boğazı dahil Orta Doğu'daki durumun çözüme kavuşturulması için uluslararası toplumla işbirliği içinde olacaklarını ve diplomatik çaba göstereceklerini belirtti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Waltz, CBS kanalına yaptığı açıklamada Takaiçi'nin, "ülke donanmasının bir kısmının Hürmüz Boğazı'nda güvenliği sağlamaya destek vermesi konusunda taahhütte bulunduğunu" savunmuştu.

Waltz, "Müttefiklerimizin olması gerektiği gibi dediğimize geldiğini görüyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Trump'ın Hürmüz koalisyonu girişimi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle tırmanan gerilimde, gemi trafiğine kapanma tehlikesi bulunan Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması konusunda 7 ülkeyle görüşmeler yürüttüklerini açıklamıştı.

ABD basınındaki haberlere göre Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Petrolün büyük bir kısmını, yani yaklaşık yüzde 90'ını boğazdan temin ediyorlar. Ben de 'Girmek ister misiniz?' dedim. Bakalım ne olacak. Belki gelirler, belki de gelmezler." ifadesini kullanmıştı.

Trump, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda da "Umarız, bu yapay kısıtlamadan etkilenen Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, İngiltere ve diğerleri, gemilerini Hürmüz Boğazı'na gönderirler ki, burası tamamen başsız kalmış bir ülkenin tehdidine maruz olmaz." değerlendirmesini yapmıştı.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, Japonya, Güncel, Son Dakika

Hürmüz’e çakıldı İran F-15 savaş uçağı düşürdü Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Eşini öldürüp evi ateşe verdi Eşini öldürüp evi ateşe verdi
Trump, ABD’nin İran’dan sonraki yeni düşmanını açıkladı Trump, ABD'nin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
Isparta-Antalya kara yolunda feci kaza 2 ölü, 4 yaralı Isparta-Antalya kara yolunda feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029’a yükseldi Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029'a yükseldi
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar

14:29
Trump’ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
Trump'ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
14:25
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
14:14
Aleyna Kalaycıoğlu’nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
14:10
Trump: İran’la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
13:50
Bu görüntü Trump’ı fena kızdıracak İran’dan yeni F-15 iddiası
Bu görüntü Trump'ı fena kızdıracak! İran'dan yeni F-15 iddiası
13:16
ABD’yi açık açık tehdit etti Gündem yaratacak Venezuela göndermesi
ABD'yi açık açık tehdit etti! Gündem yaratacak Venezuela göndermesi
