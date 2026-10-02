Japonya merkezli Tokyo Vakfı'ndan KTÜ kütüphanesine 175 kitap teslim edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Japonya merkezli Tokyo Vakfı'ndan KTÜ kütüphanesine 175 kitap teslim edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KTÜ Dış İlişkiler'in girişimiyle Tokyo Vakfı'nın Read Japan Project 2025 kapsamında 175 kitap, Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesi'ne teslim edildi. Törene katılan Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, kitapların Türk-Japon dostluğuna katkı sağlayacağını söyledi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü'nün girişimleriyle, Japonya merkezli Tokyo Vakfı tarafından yürütülen "Read Japan Project 2025" (Japonya'yı Oku Projesi 2025) kapsamında, mimarlık, mühendislik, tarih ve kültür alanlarında 175 kitap, Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesi'ne kazandırıldı.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, KTÜ Kanuni Kampüsü'ndeki Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen kitap teslim törenine Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Temiz, KTÜ Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Cemil Rakıcı, KTÜ Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Prof. Dr. Sercan Erol, KTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan Vekili Melahat Karslı, Japonya Büyükelçiliği Kültür ve Halkla İlişkiler Bölümü Başkanı Nakamura Eva, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Masami, Trabzon'a ilk kez geldiğini belirterek, şehrin güzelliğinden ve üniversitenin köklü geçmişinden etkilendiğini aktardı.

Masami, teslim edilen kitapların Türk-Japon dostluğunun güçlenmesi ve iki ülke arasındaki akademik ve kültürel ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ise Türkiye ile Japonya arasındaki köklü dostluk ilişkilerine dikkati çekerek, "Japonya tarafından üniversitemize gönderilen çok değerli kitapların teslim töreni için bir araya geldik. Bu kitapların Türk-Japon dostluğunun sürdürülmesine ve öğrencilerimizin bilimsel yolculuğuna katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu vesileyle üniversitemizi ziyaret ederek teslim törenimize katılan Sayın Büyükelçiye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 175 kitap Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
Karadeniz Teknik ÜniversitesiKültür SanatJaponyaKültürEğitimGüncelAnkaraJaponTokyoSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Abla-kardeş katili 19 yıl adaletten kaçtı Cezayı duyunca heyete bela okudu Abla-kardeş katili 19 yıl adaletten kaçtı! Cezayı duyunca heyete bela okudu
Netanyahu’dan gözdağı: Flydubai uçuşundaki pilotu gönderen ağır bedel ödeyecek Netanyahu'dan gözdağı: Flydubai uçuşundaki pilotu gönderen ağır bedel ödeyecek
Motosikletle 302 kilometre hıza çıkıp tek teker yapan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi Motosikletle 302 kilometre hıza çıkıp tek teker yapan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
Canlı yayında kavga ve tehdit soruşturması: Gözaltındaki 10 sosyal medya ünlüsüne adli kontrol Canlı yayında kavga ve tehdit soruşturması: Gözaltındaki 10 sosyal medya ünlüsüne adli kontrol
23:47
Korkulan oldu Arda Güler İtalya maçında yok
Korkulan oldu! Arda Güler İtalya maçında yok
23:36
Resmen galibiyeti unuttuk A Milli Takım Belçika’dan da fark yedi
Resmen galibiyeti unuttuk! A Milli Takım Belçika'dan da fark yedi
23:22
Montella’ya hayatının şoku Bursa’dan sonra Belçika’da da aynısını yaşadı
Montella'ya hayatının şoku! Bursa'dan sonra Belçika'da da aynısını yaşadı
23:14
Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımları ile ilgili Trump’tan açıklama
Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları ile ilgili Trump'tan açıklama
21:45
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan’ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş bulundu
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş bulundu
20:39
Siirt’te akraba ailelerin kavgası köyü kana buladı: 1 ölü, 6 ağır yaralı
Siirt'te akraba ailelerin kavgası köyü kana buladı: 1 ölü, 6 ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 00:02:52. #7.12#
SON DAKİKA: Japonya merkezli Tokyo Vakfı'ndan KTÜ kütüphanesine 175 kitap teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei