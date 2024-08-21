Japonya'nın kamu yayıncısı NHK, Çin toprakları ifadesi nedeniyle özür diledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Japonya'nın kamu yayıncısı NHK, Çin toprakları ifadesi nedeniyle özür diledi

Japonya'nın kamu yayıncısı NHK televizyonu, çalışanlarından birinin yayın esnasında Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Takımadaları'ndan 'Çin toprakları' şeklinde bahsetmesi nedeniyle özür diledi. Sunucunun iş akdine son verileceği açıklandı.

21.08.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'nın kamu yayıncısı NHK televizyonu, çalışanlarından birinin yayın esnasında Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Takımadaları'ndan "Çin toprakları" şeklinde bahsetmesi nedeniyle özür diledi.

NHK'den yapılan açıklamada, Çince yayın yapan radyo programında sunucunun, Japonya'dan haberler sunduğu ifade edildi.

Sunucunun yayında, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı tartışmalı adalardan "Çin toprakları" diye bahsettiği belirtilen açıklamada, "Haberlerle alakasız bir ifadenin yayınlanması uygunsuzdu, bu nedenle çok özür dileriz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, bu durumun tekrarlanmaması için "tedbir alınacağı" ve Çinli olduğu ifade edilen sunucunun iş akdine son verileceği kaydedildi.

Tartışmalı adalar

Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, Çin'in doğu ve Japonya'nın güneybatı kıyılarında yer alan Doğu Çin Denizi'nde bulunuyor.

5 ada ve 3 kayalıktan oluşan, mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı bölge, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.?

Kaynak: AA

Doğu Çin Denizi, Japonya, Dünya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'nın kamu yayıncısı NHK, Çin toprakları ifadesi nedeniyle özür diledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:40 Hamile kadın boşandığı eşi tarafından sokak ortasında dövüldü Hamile kadın boşandığı eşi tarafından sokak ortasında dövüldü
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
10:12 Bakan Şimşek’in istifa iddialarına yalanlama Bakan Şimşek'in istifa iddialarına yalanlama
18:17 Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış Volkan Demirel’den yıllar sonra olay transfer itirafı Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış! Volkan Demirel'den yıllar sonra olay transfer itirafı
17:44 Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi
17:09 Fenerbahçe, Joao Pedro’nun sözleşmesini feshetti Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti
17:09 Amatör müzisyen evinde ölü bulundu Amatör müzisyen evinde ölü bulundu
17:05 Canlı yayında üç kuruş için yaptığı şov, TikTok fenomeninin sonu oldu Canlı yayında üç kuruş için yaptığı şov, TikTok fenomeninin sonu oldu
16:48 CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Mahmud Abbas’ın davetine yanıt: Bu ayı bitirmeden gideceğiz CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Mahmud Abbas'ın davetine yanıt: Bu ayı bitirmeden gideceğiz
16:33 Dursun Özbek, “Peşindeyiz“ demişti İlkay Gündoğan, geleceğiyle ilgili kararını verdi Dursun Özbek, "Peşindeyiz" demişti! İlkay Gündoğan, geleceğiyle ilgili kararını verdi
16:14 Beyin ameliyatı sırasında, hastanın çıkarılan kafatası parçası kayboldu Beyin ameliyatı sırasında, hastanın çıkarılan kafatası parçası kayboldu
16:09 Ronaldo Georgina Rodriguez’e resmen servet ödeyecek Ronaldo Georgina Rodriguez'e resmen servet ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 12:59:05. #1.11#
SON DAKİKA: Japonya'nın kamu yayıncısı NHK, Çin toprakları ifadesi nedeniyle özür diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement