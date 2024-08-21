Japonya'nın kamu yayıncısı NHK, Çin toprakları ifadesi nedeniyle özür diledi

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Japonya'nın kamu yayıncısı NHK televizyonu, çalışanlarından birinin yayın esnasında Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Takımadaları'ndan "Çin toprakları" şeklinde bahsetmesi nedeniyle özür diledi.

NHK'den yapılan açıklamada, Çince yayın yapan radyo programında sunucunun, Japonya'dan haberler sunduğu ifade edildi.

Sunucunun yayında, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı tartışmalı adalardan "Çin toprakları" diye bahsettiği belirtilen açıklamada, "Haberlerle alakasız bir ifadenin yayınlanması uygunsuzdu, bu nedenle çok özür dileriz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, bu durumun tekrarlanmaması için "tedbir alınacağı" ve Çinli olduğu ifade edilen sunucunun iş akdine son verileceği kaydedildi.

Tartışmalı adalar

Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, Çin'in doğu ve Japonya'nın güneybatı kıyılarında yer alan Doğu Çin Denizi'nde bulunuyor.

5 ada ve 3 kayalıktan oluşan, mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı bölge, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.?