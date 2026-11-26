Japonya, Orta Doğu bölgesinde "gerilimin ivedilikle düşürülmesi ve istikrarın sağlanması" için Umman ile yakın işbirliği içinde çalışacağını bildirdi.

Tokyo hükümetinin açıklamasına göre Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, başkent Tokyo'da Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile görüştü.

Yaklaşık 100 dakika süren görüşmede Motegi, İran'ın ve İran destekli Husilerin Orta Doğu bölgesinde sürdürdüğü saldırılardan endişe duyduğunu belirtti.

Japon Bakan, Tokyo hükümetinin, Hürmüz Boğazı bölgesinde "ek maliyet ve engel olmaksızın serbest ve güvenli seyrüseferin sağlanmasına" önem verdiğini ifade etti.

Motegi, ülkesinin Orta Doğu bölgesinde "gerilimin bir an önce düşürülmesi ve istikrarın sağlanması" için Umman yönetimiyle yakın işbirliği içinde çalışacağını söyledi.