 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Japonya, savunma bütçesini artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya, savunma bütçesini artırıyor

Japonya, 2024 mali yılında ulusal savunmasını güçlendirmek için 7,7 trilyon yenlik bir bütçe ayırmayı planlıyor. Bu bütçeyle uzun menzilli füzelerin üretimi ve yenilikçi savunma ekipmanlarının araştırılması gibi alanlara odaklanılacak.

Japonya, savunma bütçesini artırıyor
17.12.2023 - 06:57,
Abone Ol

Japonya, 2024 mali yılında, savunma bütçesine 7,7 trilyon yen (54 milyar dolar) ayırarak, ulusal savunmasını güçlendirmeye hazırlanıyor.

Asya-Pasifik'te ciddiyeti artan güvenlik ortamı ve bölgesel tehditler karşısında Japonya, ulusal savunmasını artırarak tahkim etmeyi hedefliyor.

Resmi Kyodo ajansının kabineye dayandırdığı haberine göre, Japonya, Nisan 2024-Mart 2025'i kapsayan 2024 mali yılı bütçesini ele alıyor.

Bu çerçevede, 2024 mali yılında, savunmaya 7,7 trilyon yen ayrılacak. Başbakan Kişida Fumio kabinesi, bütçe dilimini hafta içinde onaylayacak.

Söz konusu bütçenin resmen onaylanması halinde, bu durum, şimdiye kadarki en yüksek hacimli savunma bütçe dilimi olarak kayda geçecek.

Rekor düzeydeki bütçe vasıtasıyla, düşman üslerini vurabilecek uzun menzilli füzelerin ulusal üretimine yönelik harcamalar kolaylaştırılacak.

Karadan gemiye güdümlü füze üretimi, yeni savaş uçağının dizaynı ve yenilikçi savunma ekipmanlarının araştırılmasına odaklanılması planlanıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Japonya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya, savunma bütçesini artırıyor - Son Dakika


03:28
Kocaeli'de eğlence mekanında feci şekilde darp Kocaeli'de eğlence mekanında feci şekilde darp
00:27
İsrail güçleri Beyt Lahya'dan geri çekildi İsrail güçleri Beyt Lahya'dan geri çekildi
00:12
Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı
00:05
İstanbul'da şiddetli rüzgarın etkisiyle güvenlik paneli yola devrildi İstanbul'da şiddetli rüzgarın etkisiyle güvenlik paneli yola devrildi
23:55
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55
23:33
Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi itirafı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi itirafı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam
23:05
TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog
23:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın

Son Dakika
03:28 Kocaeli'de eğlence mekanında feci şekilde darp
00:27 İsrail güçleri Beyt Lahya'dan geri çekildi
00:12 Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı
00:05 İstanbul'da şiddetli rüzgarın etkisiyle güvenlik paneli yola devrildi
23:55 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55
23:33 Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi itirafı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam
23:05 TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog
23:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın
21:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz
20:46 Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 08:33:01. #1.12#
SON DAKİKA: Japonya, savunma bütçesini artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement