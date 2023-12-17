Japonya, savunma bütçesini artırıyor

Japonya, 2024 mali yılında, savunma bütçesine 7,7 trilyon yen (54 milyar dolar) ayırarak, ulusal savunmasını güçlendirmeye hazırlanıyor.

Asya-Pasifik'te ciddiyeti artan güvenlik ortamı ve bölgesel tehditler karşısında Japonya, ulusal savunmasını artırarak tahkim etmeyi hedefliyor.

Resmi Kyodo ajansının kabineye dayandırdığı haberine göre, Japonya, Nisan 2024-Mart 2025'i kapsayan 2024 mali yılı bütçesini ele alıyor.

Bu çerçevede, 2024 mali yılında, savunmaya 7,7 trilyon yen ayrılacak. Başbakan Kişida Fumio kabinesi, bütçe dilimini hafta içinde onaylayacak.

Söz konusu bütçenin resmen onaylanması halinde, bu durum, şimdiye kadarki en yüksek hacimli savunma bütçe dilimi olarak kayda geçecek.

Rekor düzeydeki bütçe vasıtasıyla, düşman üslerini vurabilecek uzun menzilli füzelerin ulusal üretimine yönelik harcamalar kolaylaştırılacak.

Karadan gemiye güdümlü füze üretimi, yeni savaş uçağının dizaynı ve yenilikçi savunma ekipmanlarının araştırılmasına odaklanılması planlanıyor.