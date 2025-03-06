Japonya Savunma Bütçesini Kendisi Belirleyecek

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TOKYO, 6 Mart (Xinhua) -- Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Japonya'nın savunma bütçesini kendisinin belirlediğini vurgulayarak ABD'nin savunma harcamalarını arttırma çağrısını reddetti.

Kyodo News'in, İşiba'nın çarşamba günü parlamento toplantısında yaptığı konuşmadan aktardığına göre, Japonya kendi savunma bütçesini kendisi belirleyecek ve kararını başka bir ülkenin yönlendirmesine göre vermeyecek.

Söz konusu açıklamalar, Trump yönetiminin politikadan sorumlu savunma müsteşarı olarak atadığı Elbridge Colby'nin yaptığı yazılı açıklamada Japonya'nın savunma harcamalarını gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 3'üne çıkarması gerektiğini söylemesinin ardından geldi.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Japon hükümetinin savunma harcamalarını 2027 mali yılına kadar GSYİH'nin yüzde 2'sine çıkarmak için çalıştığını bir kez daha teyit etti.

Hayaşi, savunma kaynaklarının miktarından ziyade içeriğine odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Japonya, savaş karşıtı anayasası nedeniyle uzun yıllar boyunca savunma harcamalarını GSYİH'nin yaklaşık yüzde 1'i seviyesinde tutarken, 2022 Ulusal Güvenlik Stratejisi kapsamında bu oranı 2027 itibarıyla yüzde 2'ye çıkarmayı hedeflediğini duyurmuştu.