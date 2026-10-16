JASAT, Samsun Bafra\'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı

JASAT, Samsun Bafra'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. JASAT, hükümlünün adresinde olduğunu tespit etti; hükümlü jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç'nin (37) adresinde olduğunu tespit etti.
JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan O.Ç, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: AA
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