Jay Clayton, Ulusal İstihbarat Direktörü Oldu

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne aday gösterilen Jay Clayton, ABD Senatosu tarafından onaylandı.

Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre, daha önce New York Güney Bölgesi Savcısı olarak görev yapan Clayton'ın adaylığı, Senatoda yapılan oylamada 47'ye karşı 51 oyla kabul edildi.

Eski Direktör Tulsi Gabbard'ın istifasının ardından Trump'ın aday gösterdiği Clayton, vekaleten getirilen Bill Pulte'den görevi devralacak.

Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, aralarında Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) da bulunduğu toplam 18 ABD istihbarat kuruluşunun koordinasyonundan sorumlu bulunuyor.

Eski Direktör Tulsi Gabbard, Venezuela ve İran'a yönelik olası askeri operasyonlara karşı çıktığı yönündeki iddialarla sık sık gündeme gelmesi sonrası 22 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, eşinin sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifasını duyurmuştu.