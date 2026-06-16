Jazzamoart'ın "Resmin Ritmi" Sergisi, Beyoğlu'nda Ziyarete Açıldı

(İSTANBUL) - Modern Meksika resminin dünyaca ünlü temsilcisi Jazzamoart'ın, cazın özgür ruhunu ve renklerin coşkusunu tuvale taşıdığı "Resmin Ritmi" sergisi ziyarete açıldı. Sergi, Beyoğlu Belediyesi 6. Daire Sanat Galerisi'nde 11 Temmuz'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Meksika çağdaş sanatının en güçlü ve sıra dışı isimlerinden dünyaca ünlü görsel sanatçı Jazzamoart, büyüleyici eserleriyle İstanbullu sanatseverlerle buluştu. Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde Meksika İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle düzenlenen "Resmin Ritmi Jazzamoart" adlı sergi, 6. Daire Sanat Galerisi'nde düzenlenen törenle kapılarını açtı.

Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu ve Meksika İstanbul Başkonsolosu Alberto Fierro Garza'nın da katılduğı açılış; diplomasi, iş ve sanat dünyasından çok sayıda ismi bir araya getirdi.

"MEKSİKA'DAN YÜKSELEN GÜÇLÜ RİTMİN, BEYOĞLU'NDA YANKILANMASI ÇOK ANLAMLIDIR"

Serginin açılışında konuşan Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, Beyoğlu'nun yüzyıllardır kültüre, sanata ve düşünceye hayat veren bir ilçe olduğunu belirterek, "Sayısız sanatçı buradan ilham bulmuş, buradan hem dünyaya hem de ülkemize eserler kazandırmıştır. Bizler bu eşsiz kültürel mirası yaşatmayı ve Beyoğlu'nun ilham veren ruhunu yeni kuşaklarla buluşturmayı en büyük önceliğimiz olarak görüyoruz. Jazzamoart, Meksika'nın özgün sanatçılarından birisi. Kıymetli sanatçımızın birbirinden değerli eserleri, cazın özgün doğaçlamasını, renklerin ve seslerin coşkunu taşıyan görsel bir anıt niteliğindedir. Meksika'dan yükselen bu güçlü ritmin, yüzyıllardır farklı renkleri harmanlayan Beyoğlu'nda yankılanması çok anlamlıdır" dedi.

CAZIN FARKLI RİTİMLERİYLE ŞEKİLLENEN BU SERGİYİ, İSTANBUL HALKIYLA PAYLAŞMAK ÇOK ANLAMLI

Meksika İstanbul Başkonsolosu Alberto Fierro Garza ise katılımcıları Türkçe selamlayarak, "Haziran ve temmuz ayı, İstanbul'da düzenlenen caz festivalleriyle birlikte adeta müzik aylarıdır. Bu nedenle özellikle bugün Jazzamoart'ın cazın farklı ritimleriyle şekillenen bu sergisini, İstanbul halkıyla paylaşmanın çok anlamlı olacağını düşündük" diye konuştu.

TUVALDE HAYAT BULAN CAZ RİTİMLERİ

Sanatçının tuval üzerine yağlı boya çalışmalarından oluşan seçki, adeta görsel bir müzik şöleni sunuyor. Müziğin, özellikle de cazın doğasındaki o özgür ve öngörülemez ruhu resimsel bir imgeye dönüştüren Jazzamoart; jestsel fırça darbeleri ve coşkulu renk paletiyle izleyicileri bir "bayram havası" içine çekiyor. Sergiyi ziyaret edenler, caz doğaçlamalarının özgürlüğünü fırça izlerinde hissederken, armonik bir temel oluşturan renk katmanları sayesinde adeta "sesi görme" deneyimini yaşıyorlar. Müziğin içindeki tutku, ritim ve melodi, sanatçının ellerinde plastik birer forma bürünerek kültürlerarası bir köprü kuruyor.

Bu özel sergi, Beyoğlu Belediyesi 6. Daire Sanat Galerisi'nde 11 Temmuz'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.