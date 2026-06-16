Jazzamoart'ın "Resmin Ritmi" Sergisi, Beyoğlu'nda Ziyarete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Jazzamoart'ın "Resmin Ritmi" Sergisi, Beyoğlu'nda Ziyarete Açıldı

16.06.2026 15:06  Güncelleme: 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Modern Meksika resminin ünlü temsilcisi Jazzamoart'ın caz ve renkleri buluşturan 'Resmin Ritmi' sergisi, Beyoğlu 6. Daire Sanat Galerisi'nde 11 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

(İSTANBUL) - Modern Meksika resminin dünyaca ünlü temsilcisi Jazzamoart'ın, cazın özgür ruhunu ve renklerin coşkusunu tuvale taşıdığı "Resmin Ritmi" sergisi ziyarete açıldı. Sergi, Beyoğlu Belediyesi 6. Daire Sanat Galerisi'nde 11 Temmuz'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Meksika çağdaş sanatının en güçlü ve sıra dışı isimlerinden dünyaca ünlü görsel sanatçı Jazzamoart, büyüleyici eserleriyle İstanbullu sanatseverlerle buluştu. Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde Meksika İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle düzenlenen "Resmin Ritmi Jazzamoart" adlı sergi, 6. Daire Sanat Galerisi'nde düzenlenen törenle kapılarını açtı.

Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu ve Meksika İstanbul Başkonsolosu Alberto Fierro Garza'nın da katılduğı açılış; diplomasi, iş ve sanat dünyasından çok sayıda ismi bir araya getirdi.

"MEKSİKA'DAN YÜKSELEN GÜÇLÜ RİTMİN, BEYOĞLU'NDA YANKILANMASI ÇOK ANLAMLIDIR"

Serginin açılışında konuşan Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, Beyoğlu'nun yüzyıllardır kültüre, sanata ve düşünceye hayat veren bir ilçe olduğunu belirterek, "Sayısız sanatçı buradan ilham bulmuş, buradan hem dünyaya hem de ülkemize eserler kazandırmıştır. Bizler bu eşsiz kültürel mirası yaşatmayı ve Beyoğlu'nun ilham veren ruhunu yeni kuşaklarla buluşturmayı en büyük önceliğimiz olarak görüyoruz. Jazzamoart, Meksika'nın özgün sanatçılarından birisi. Kıymetli sanatçımızın birbirinden değerli eserleri, cazın özgün doğaçlamasını, renklerin ve seslerin coşkunu taşıyan görsel bir anıt niteliğindedir. Meksika'dan yükselen bu güçlü ritmin, yüzyıllardır farklı renkleri harmanlayan Beyoğlu'nda yankılanması çok anlamlıdır" dedi.

CAZIN FARKLI RİTİMLERİYLE ŞEKİLLENEN BU SERGİYİ, İSTANBUL HALKIYLA PAYLAŞMAK ÇOK ANLAMLI

Meksika İstanbul Başkonsolosu Alberto Fierro Garza ise katılımcıları Türkçe selamlayarak, "Haziran ve temmuz ayı, İstanbul'da düzenlenen caz festivalleriyle birlikte adeta müzik aylarıdır. Bu nedenle özellikle bugün Jazzamoart'ın cazın farklı ritimleriyle şekillenen bu sergisini, İstanbul halkıyla paylaşmanın çok anlamlı olacağını düşündük" diye konuştu.

TUVALDE HAYAT BULAN CAZ RİTİMLERİ

Sanatçının tuval üzerine yağlı boya çalışmalarından oluşan seçki, adeta görsel bir müzik şöleni sunuyor. Müziğin, özellikle de cazın doğasındaki o özgür ve öngörülemez ruhu resimsel bir imgeye dönüştüren Jazzamoart; jestsel fırça darbeleri ve coşkulu renk paletiyle izleyicileri bir "bayram havası" içine çekiyor. Sergiyi ziyaret edenler, caz doğaçlamalarının özgürlüğünü fırça izlerinde hissederken, armonik bir temel oluşturan renk katmanları sayesinde adeta "sesi görme" deneyimini yaşıyorlar. Müziğin içindeki tutku, ritim ve melodi, sanatçının ellerinde plastik birer forma bürünerek kültürlerarası bir köprü kuruyor.

Bu özel sergi, Beyoğlu Belediyesi 6. Daire Sanat Galerisi'nde 11 Temmuz'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Beyoğlu, Sonora, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jazzamoart'ın 'Resmin Ritmi' Sergisi, Beyoğlu'nda Ziyarete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da sokak ortasında silahlı çatışma, birbirlerine kurşun yağdırdılar Bursa'da sokak ortasında silahlı çatışma, birbirlerine kurşun yağdırdılar
DMM son noktayı koydu: “25 yeni il“ iddiaları tamamen asılsız çıktı DMM son noktayı koydu: "25 yeni il" iddiaları tamamen asılsız çıktı
Özgür Özel’in yeni yol haritası belli: Adı sanı duyulmayan parti ile seçime girecek Özgür Özel'in yeni yol haritası belli: Adı sanı duyulmayan parti ile seçime girecek
Acun Ilıcalı, Galatasaray’ın yıldızını alıyor Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın yıldızını alıyor
Asena, “ağabeyim“ dediği insanla aşk yaşamaya başladı Asena, "ağabeyim" dediği insanla aşk yaşamaya başladı
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ve İran’a uyarı Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ve İran'a uyarı

16:39
Bir ilimizi karıştıran gizemli cisim Kimse ne olduğunu bilmiyor, köylülerin iddiası vahim
Bir ilimizi karıştıran gizemli cisim! Kimse ne olduğunu bilmiyor, köylülerin iddiası vahim
15:34
ABD Başkanı Trump: Hürmüz geçici olarak değil, kalıcı olarak tamamen ücretsiz olacak
ABD Başkanı Trump: Hürmüz geçici olarak değil, kalıcı olarak tamamen ücretsiz olacak
15:33
Bakanlık peşine düştü Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
15:22
CHP’nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
15:12
Ece İrtem’in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
Ece İrtem'in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
14:50
Montella’dan Paraguay öncesi radikal karar İki yıldız kulübeye çekiliyor
Montella'dan Paraguay öncesi radikal karar! İki yıldız kulübeye çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 19:18:46. #7.13#
SON DAKİKA: Jazzamoart'ın "Resmin Ritmi" Sergisi, Beyoğlu'nda Ziyarete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.