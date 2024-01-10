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Jeffrey Epstein Davası Belgeleri Kamuoyuna Duyuruldu - Son Dakika
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Jeffrey Epstein Davası Belgeleri Kamuoyuna Duyuruldu

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyaların beşinci ve son kısmı da kamuoyuna duyuruldu.

Jeffrey Epstein Davası Belgeleri Kamuoyuna Duyuruldu
10.01.2024 - 11:54,
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NEW ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyaların beşinci ve son kısmı da kamuoyuna duyuruldu.

New York Post gazetesinin haberine göre, toplam 4 bin 500'den fazla sayfadan oluşan Epstein davasına ilişkin belgelerin son kısmı yayımlandı.

Son belgeler, Epstein'ın, ünlü kişilere şantaj yaptığı iddiaları da dahil, avukatların sorularını yanıtlamayı yüzlerce kez reddetmesi ve kendine yöneltilen sorulara karşı anayasanın "beşinci maddesi"ni öne sürmesi dikkati çekti.

Epstein, "Avukatım tarafından, anayasal ayrıcalıklarımdan feragat etmeme neden olabilecek her türlü soruya ilişkin ABD Anayasası'nın beşinci maddesinin bana verdiği haklarımı kullanmam tavsiye edildi." ifadesini kullandı.

Tam adı sorulduğunda "Jeffrey Edward Epstein" yanıtını veren Epstein, devamında kendisine yöneltilen çocuklara yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarına karşı 500'den fazla kez "beşinci maddeyi" ileri sürdü.

Epstein reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesine ilişkin kendisi ve eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in rolüne ilişkin soruların yanı sıra cep telefonu numarasının ne olduğu ve o sırada kaç cep telefonu kullandığı sorularını da "beşinci maddeyi" öne sürerek geçiştirdi.

Maxwell ile birlikte olduklarını gösteren çok sayıda fotoğraf gösterilerek "Maxwell'i tanıyorsunuz, doğru mu?" diye sorulan Epstein bunu da "beş" diyerek yanıtsız bıraktı.

???????Epstein'ın eski kız arkadaşı Maxwell'in ifadesinin bir kopyası da dosyada yer aldı.

Epstein dava dosyaları

Epstein davasındaki belgelerin ilk 4 kısmı sırayla kamuoyunun erişimine açılmaya başlanmıştı.

Şu ana kadar açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

Dosyalarda, Clinton ve Trump'ın isimlerinin yer almasına rağmen eski başkanlara yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.

Bill Clinton'ın genç kadınlardan hoşlandığı gündeme getirilen dosyalarda, Epstein'ın New Jersey'deki mekanlarına gitmeden önce Trump'la iletişime geçtiği öne sürülmüştü.

Dosyalardaki ifadelerden birinde, Epstein'e karşı ana davacı olan Virginia Giuffre'ye atıfla, Bill Clinton'ın Vanıty Fair dergisini "Epstein'ın fuhuş ağı oluşturduğuna yönelik bir yazının yayımlanmaması konusunda tehdit ettiği" iddiası yer almıştı.

Aynı dosyada davacı Giuffre, Clinton'ın Epstein'ın yürüttüğü fuhuş ağından detaylı olarak haberdar olduğunu ve bu isimle birçok kez seyahat ettiğini de öne sürmüştü.

???????Bill Clinton'ın temsilcileri de eski Başkan'ın, Epstein'ın suçları hakkında bilgi sahibi olmadığını savunmuştu.

Davanın yayımlanan üçüncü kısmında, Epstein'ın mesaj defterinden yaklaşık 50 sayfalık el yazısıyla yazılmış telefon mesajları ve davayla ilgili keşif ve diğer süreç aşamaları hakkında mahkeme kayıtları yer almıştı.

Kamuoyuna açıklanan dördüncü dosyalarda, Epstein'a ait adada genç kızların yanı sıra o dönemde adada olduğunu reddeden Epstein'ın eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in de aralarında bulunduğu 2006'da çekilmiş birçok fotoğraf ortaya çıkmıştı.

Fotoğraflar, fuhuş ağının iç işleyişini ortaya koyan Epstein'ın mağdurlarından Sarah Ransome hakkındaki dosya aracılığıyla açıklanmıştı.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Öte yandan, Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA
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