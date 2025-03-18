Dosya Boyutu: 3.94 MB
TARİH: 18 Mart 2025
ANONS (İngilizce): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan John F. Kennedy (JFK) suikastıyla ilgili 80.000 sayfalık belgenin salı günü açıklanacağını söyledi.
ANONS (İngilizce): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:
ABD Başkanı Donald Trump pazartesi günü yaptığı açıklamada, eski Başkan John F. Kennedy (JFK) suikastıyla ilgili sansürsüz 80.000 sayfalık belgenin salı günü açıklanacağını söyledi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › JFK Suikastı Belgeleri Açıklanıyor - Son Dakika
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