Joana Rosa, Cabo Verde'de ilk kadın cumhurbaşkanı adayı olarak seçimde yarışıyor - Son Dakika
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Joana Rosa, Cabo Verde'de ilk kadın cumhurbaşkanı adayı olarak seçimde yarışıyor

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Cabo Verde'de 419 bin 448 kayıtlı seçmen, beş yıl görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek üzere oy kullanıyor. İktidardaki MpD'nin desteklediği Joana Rosa ilk kadın cumhurbaşkanı adayı olarak yarışıyor; salt çoğunluk sağlanamazsa ikinci tur 29 Kasım'da.

Batı Afrika'daki ada ülkesi Cabo Verde'de seçmenler, beş yıl görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gitti.

Ülkede yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 18.00'de sona erecek.

Cabo Verde Ulusal Seçim Komisyonunun (CNE) verilerine göre, 419 bin 448 kayıtlı seçmenin 343 bin 65'i ülkede, 76 bin 383'ü ise yurt dışında oy kullanabilecek.

Seçim için ülke genelinde 1059, yurt dışında 243 sandık kuruldu.

İkinci dönemi için yarışan Cumhurbaşkanı Jose Maria Neves'i ana muhalefetteki Cabo Verde'nin Bağımsızlığı için Afrika Partisi (PAICV), eski Adalet Bakanı Joana Rosa'yı ise iktidardaki Demokrasi Hareketi (MpD) destekliyor.

Rosa, ülke tarihinin ilk kadın cumhurbaşkanı adayı oldu.

Seçimde Neves ve Rosa'nın yanı sıra Antero Tavares, Casimiro Pina, Gilson Alves ve Loisito de Sousa yarışıyor.

Adaylardan hiçbiri oyların yarısından fazlasını alamazsa en yüksek oy alan iki aday 29 Kasım'da yapılacak ikinci turda karşı karşıya gelecek.

Ülkede 2021'de yapılan son cumhurbaşkanı seçiminde seçmenlerin yüzde 52'si oy kullanmamıştı.

Kaynak: AA
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