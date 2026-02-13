Johannesburg\'da su krizi: Otel ve restoranlar kepenk kapatıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük şehri ve kıtanın önemli finans merkezlerinden Johannesburg, haftalardır süren su kesintileri nedeniyle ciddi bir krizle karşı karşıya. Kentte otel ve restoranlar, hijyen koşullarını sağlayamadıkları gerekçesiyle kepenk kapatmaya başladı.

27 GÜNDÜR SU YOK

Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, şehir merkezi ve banliyölerin büyük bölümünde 27 gündür devam eden su kesintileri günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Suya erişimin olmaması özellikle yeme-içme ve konaklama sektörünü vurdu.

Westdene, Melville ve Brixton başta olmak üzere birçok banliyöde yaşayanlar, su krizine çözüm bulunması talebiyle protesto gösterileri düzenliyor. Kent sakinleri, yetkililerin soruna kalıcı bir çözüm üretmesini istiyor.

DA'DAN BELEDİYEYE DAVA HAZIRLIĞI

Kasım ayında yapılması planlanan yerel seçimler öncesinde büyüyen su krizi, siyasi tartışmaları da alevlendirdi. Parlamento ve koalisyon hükümetinin ikinci büyük partisi olan Demokratik İttifak (DA), Johannesburg Belediyesini mahkemeye vermeye hazırlandığını açıkladı.

DA, krizin yüksek talep, çoklu sistem arızaları ve Johannesburg Su İdaresindeki izinsiz grev nedeniyle daha da ağırlaştığını savundu. Açıklamada ayrıca, şehre tankerle su sağlayan bazı tedarikçilerin krizden haksız kazanç sağladığı iddia edildi.

SEÇİMLER ÖNCESİ SİYASİ BASKI ARTIYOR

Yaklaşık 6,5 milyon nüfusa sahip metropolün belediye başkanlığı koltuğunda, ülkenin en büyük partisi olan Afrika Ulusal Kongresi'nden (ANC) Dada Morero bulunuyor.

Su krizinin yanı sıra ciddi bir çöp toplama sorunu yaşayan Johannesburg'un, yaklaşan yerel seçimlerde sert siyasi çekişmelere sahne olması bekleniyor.