Johannesburg'da su krizi: Otel ve restoranlar kepenk kapatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Johannesburg'da su krizi: Otel ve restoranlar kepenk kapatıyor

Johannesburg\'da su krizi: Otel ve restoranlar kepenk kapatıyor
13.02.2026 22:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Afrika'nın finans ve iş merkezi Johannesburg, tarihinin en ciddi su krizlerinden biriyle karşı karşıya. Şehir genelinde 27 gündür süren su kesintileri, otel ve restoranların kapanmasına, banliyölerde ise protesto gösterilerine yol açtı. Yaklaşan yerel seçimler öncesinde kriz, hem gündelik yaşamı hem de siyaseti sarsıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük şehri ve kıtanın önemli finans merkezlerinden Johannesburg, haftalardır süren su kesintileri nedeniyle ciddi bir krizle karşı karşıya. Kentte otel ve restoranlar, hijyen koşullarını sağlayamadıkları gerekçesiyle kepenk kapatmaya başladı.

27 GÜNDÜR SU YOK

Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, şehir merkezi ve banliyölerin büyük bölümünde 27 gündür devam eden su kesintileri günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Suya erişimin olmaması özellikle yeme-içme ve konaklama sektörünü vurdu.

Westdene, Melville ve Brixton başta olmak üzere birçok banliyöde yaşayanlar, su krizine çözüm bulunması talebiyle protesto gösterileri düzenliyor. Kent sakinleri, yetkililerin soruna kalıcı bir çözüm üretmesini istiyor.

DA'DAN BELEDİYEYE DAVA HAZIRLIĞI

Kasım ayında yapılması planlanan yerel seçimler öncesinde büyüyen su krizi, siyasi tartışmaları da alevlendirdi. Parlamento ve koalisyon hükümetinin ikinci büyük partisi olan Demokratik İttifak (DA), Johannesburg Belediyesini mahkemeye vermeye hazırlandığını açıkladı.

DA, krizin yüksek talep, çoklu sistem arızaları ve Johannesburg Su İdaresindeki izinsiz grev nedeniyle daha da ağırlaştığını savundu. Açıklamada ayrıca, şehre tankerle su sağlayan bazı tedarikçilerin krizden haksız kazanç sağladığı iddia edildi.

SEÇİMLER ÖNCESİ SİYASİ BASKI ARTIYOR

Yaklaşık 6,5 milyon nüfusa sahip metropolün belediye başkanlığı koltuğunda, ülkenin en büyük partisi olan Afrika Ulusal Kongresi'nden (ANC) Dada Morero bulunuyor.

Su krizinin yanı sıra ciddi bir çöp toplama sorunu yaşayan Johannesburg'un, yaklaşan yerel seçimlerde sert siyasi çekişmelere sahne olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Johannesburg, Güney Afrika, Ekonomi, Finans, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Johannesburg'da su krizi: Otel ve restoranlar kepenk kapatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Kurada Türkiye’nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak Kurada Türkiye'nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak
Trump’tan otomobil sektörünü karıştıran karar Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar

23:52
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz’ün adı da çıktı
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz'ün adı da çıktı
23:40
Okan Buruk’tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu
Okan Buruk'tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu
23:10
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
22:14
ABD Başkanı Trump Venezuela’ya gidiyor
ABD Başkanı Trump Venezuela'ya gidiyor
21:59
Bakan Gürlek’ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
Bakan Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
21:51
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor’u beşledi
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor'u beşledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 00:16:10. #7.11#
SON DAKİKA: Johannesburg'da su krizi: Otel ve restoranlar kepenk kapatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.