Joshie'den Filistinli Çocuklara Sevgi Dolu Kekler - Son Dakika
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Joshie'den Filistinli Çocuklara Sevgi Dolu Kekler

Joshie\'den Filistinli Çocuklara Sevgi Dolu Kekler
23.07.2026 15:16
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Joshie, 'Cake Not Hate' sloganıyla camilerde kek dağıtarak sevgi mesajı verdi ve Filistinli çocuklarla buluştu.

DÜNYAYI dolaşarak camilerde kek dağıtan ve "Cake Not Hate" sloganıyla tanınan otizmli küçük Joshie, Valide-i Cedid Camii'nde Filistinli çocuklara kek dağıttı. Etkinlikte duygularını ifade eden Joshie Dan'ın Babası Dan Harris, "Bizi ayıran şeylerden ziyade bütünleştiren çok fazla şey var ve bunun farkına varmamız gerekiyor. Özellikle kitaba inanan insanlar olarak baktığımız zaman Müslümanların da, Hristiyanların da çok fazla ortak inandığı şey var ve aslında bunu görmemiz gerekiyor" dedi.

Dünyayı dolaşarak camilerde kek dağıtan ve "Cake Not Hate" sloganıyla tanınan otizmli küçük Joshie, özel etkinlikte Gazze'deki savaştan tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen 11 Filistinli çocukla Valide-i Cedid Camii'nde biraraya geldi. Öğle namazının ardından camii cemaatine de kek dağıtan Joshie ilgi odağı oldu.

'BİR SEVGİ EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTEDİK'

Etkinlikte konuşan Joshie Dan'ın Babası Dan Harris, "Aslında çok ani bir şekilde gelişen bir süreçti. Bir kampanya süreci planlamadık. Kendi ülkemizde aşırı sağcı partiler tarafından bir camiye saldırı gerçekleştirildi. İslamofobik bir saldırıydı. ve biz de aslında bu nefret hareketine karşı halk olarak tepkimizi koymak üzere böyle bir kampanyaya başlamış olduk. Bu nefrete karşı aslında kek dağıtarak bir nefret değil bir sevgi eylemi gerçekleştirmek istedik" ifadelerini kullandı.

'HANGİ ÜLKEYE GİDERSEK GİDELİM OĞLUMA İLGİ VARDI'

Dan Harris, "Bu proje kapsamında aslında muhteşem birçok ülke ülkeyi ziyaret etme fırsatı bulduk. Suudi Hari- Suudi Arabistan hükümeti bizi davet etti ve Joshyman'i ve bizi Peygamberin şehrinde, Medine'de ağırladılar. ve Joshyman aslında Peygamberin camisini de, mescidini de ziyaret etme fırsatı buldu. Birkaç hafta öncesinde de Bosna'daydık. Orası da yine çok güzel bir ülkeydi. Bizi orada ağırladılar. ve şimdi de bu güzel ülke Türkiye'ye gelmiş bulunuyoruz. Aslında Türkiye'de karşılaştığımız ilgi ve alakadan dolayı çok şaşırdık. Nereye gidersek gidelim sokaklarda, marketlerde Joshyman'e çok büyük bir ilgi vardı. Aslında bunun nedenini çok da anlayamadığımız bir şekilde. Marketlerde, sokaklarda insanlar onu görünce çok güzel tepkiler veriyordu. Elini öpenler, alnını öpenler oluyordu ve biz bu sevgi karşısında gerçekten çok mutlu olduk" şeklinde konuştu.

'BİZİ BİRLEŞTİREN ÇOK FAZLA ŞEY VAR'

Harris, "Vermek istediği mesaj aslında şu: Bizi ayıran şeylerden ziyade bütünleştiren çok fazla şey var ve bunun farkına varmamız gerekiyor. Özellikle kitaba inanan insanlar olarak baktığımız zaman Müslümanların da, Hristiyanların da çok fazla ortak inandığı şey var ve aslında bunu görmemiz gerekiyor. Müslümanlar aslında İsa'ya karşı da çok büyük bir saygı besliyorlar ve aslında bizi ayıran şeylere odaklanmaktansa, kötülüklere odaklanmaktansa bu ortaklığa dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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