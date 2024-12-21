Judo Genç Milli Takımı Sporcusu Emre Yazgan için Taziye Çadırı Kuruldu

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Erzurum Palandöken'de çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Judo Genç Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan'ın (18) Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki evine taziye çadırı kuruldu. Baba Fatih Yazgan ve anne Gülcan Yazgan, Sultan Orhan Mahallesi'nde bulunan evlerinde taziyeleri kabul etti. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Kocaeli İl Gençlik Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, Gebze İlçe Gençlik Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu da acılı aileye taziye ziyaretinde bulunup başsağlığı diledi.

Haber: Erol POLAT/KOCAELİ,