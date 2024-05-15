Jüpiter'den Daha Büyük Bir Ötegezegenin Pamuk Şeker Kadar Kabarık ve Hafif Olduğu Keşfedildi - Son Dakika
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Jüpiter'den Daha Büyük Bir Ötegezegenin Pamuk Şeker Kadar Kabarık ve Hafif Olduğu Keşfedildi

Jüpiter\'den Daha Büyük Bir Ötegezegenin Pamuk Şeker Kadar Kabarık ve Hafif Olduğu Keşfedildi

Araştırmacılar, 2023'te NASA tarafından keşfedilen WASP-193b ötegezegeni hakkında yeni bulgular elde etti. Ötegezegenin boyutuna göre oldukça düşük yoğunluğa sahip olduğu belirlendi ve pamuk şeker kadar kabarık ve hafif olduğu ortaya çıktı. Gezegenin çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluştuğu tahmin ediliyor. WASP-193b, şimdiye kadar keşfedilen en az yoğun ikinci gezegen olarak kayıtlara geçti.

15.05.2024 20:47
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Araştırmacılar, Jüpiter'den daha büyük boyutta olan "WASP-193b" adlı ötegezegenin pamuk şeker kadar kabarık ve hafif olduğunu belirledi.

Araştırmacılar, 2023'te ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) tarafından keşfi duyurulan "WASP-193b" ötegezegeni hakkında yeni bulgular elde etti.

"WASP-193b" ötegezegeninin boyutuna göre oldukça düşük yoğunluğa sahip olduğunu tespit eden araştırmacılar, "pamuk şeker" kadar kabarık ve hafif yapıya sahip olduğunu belirledi.

Araştırmacılar, ötegezegenin çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluştuğu için bu kadar düşük yoğunluğa sahip olduğunu tahmin ediyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) gökbilimci Khalid Barkaoui, "Gezegene süper kabarık diyoruz çünkü gezegen katı maddeler yerine çoğunlukla hafif gazlardan oluşuyor." dedi.

WASP-193b, şimdiye kadar keşfedilen en az yoğun ikinci gezegen olarak kayırlara geçti.

Araştırma, "Nature Astronomy" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

Jüpiter, NASA, Uzay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jüpiter'den Daha Büyük Bir Ötegezegenin Pamuk Şeker Kadar Kabarık ve Hafif Olduğu Keşfedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jüpiter'den Daha Büyük Bir Ötegezegenin Pamuk Şeker Kadar Kabarık ve Hafif Olduğu Keşfedildi - Son Dakika
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